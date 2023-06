Il Marconi Galletti Einaudi fa “scoprire” il capoluogo ossolano ai suoi studenti

L’Istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola ha inviato mercoledì 24 maggio due classi del corso Turismo a svolgere una singolare “caccia al tesoro” nel centro storico della città.

“Domodossola entdecken!”, cioè “scoprire Domodossola” era il titolo dell’uscita didattica che ha coinvolto le seconde A e B Turismo in una ricerca sul campo di luoghi significativi per il loro interesse turistico oppure per la vita quotidiana della gente e per l’alimentazione.

Divisi in gruppi, hanno ricevuto indicazioni di percorso dalle insegnanti Federica Antonietti e Silvia Miguidi, cui hanno dovuto a loro volta riportare informazioni e foto realizzate nei luoghi, man mano che li individuavano. La ricerca implicava la necessità di chiedere informazioni alla gente, per le strade, oppure a negozianti e pubblici esercenti. Il lavoro degli studenti si è svolto interamente in Tedesco, visto che le due professoresse insegnano proprio questa lingua straniera alle due classi.

«L’iniziativa è stata accolta con curiosità e disponibilità dalla popolazione e dai negozianti, che ringraziamo - ha commentato Miguidi al termine della mattinata - Abbiamo coinvolto con successo anche alunne e alunni “H”, “DSA” e “BES” grazie alla presenza degli insegnanti di sostegno Claudia Croppi e Filippo Tacchini. Un’attività simile è stata preparata anche per due alunne straniere che stanno seguendo le lezioni di alfabetizzazione nella nostra scuola. Per loro ovviamente, abbiamo fatto tutto in Italiano; erano divertite e partecipi».

Le foto che gli allievi hanno scattato contribuiranno ad arricchire un archivio Instagram, su cui il corso Turismo del Marconi Galletti Einaudi sta lavorando.