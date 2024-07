Il Montecrestese non è sparito. C'è e si sta rinforzando!

‘’La sottonotata società ha formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all’attività agonistica della stagione sportiva 2024/2025: Fcd Montecrestese. In base all’art. 110 delle N.O.I. della Figc, i calciatori e le calciatrici appartenenti alla società sopra indicata sono automaticamente sciolti da vincolo’’.

Così si legga sul comunicato del 26 luglio redatto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio del Piemonte.

Un comunicato monco, perché è vero che la Fcd Montecrestese non c’è più, ma è altrettanto vero che sulle ceneri di quella società è nata l’Asd Montecrestese. Viva e vegeta più che mai.

‘’La società non è sparita. La verità è che ne è nata una nuova sulle ceneri della vecchia società, questo solo per poter sfruttare i vantaggi della formula prevista per le associazioni sportive dilettanti’’. Così Davide Daoro, allenatore dell’Asd Montecrestese spiega l’incertezza nata leggendo il comunicato della Ficg Vco.

La società ossolana è dunque iscritta regolarmente al campionato di Terza Categoria.

La squadra già pronta. ‘’Sì. E’ stata riformulata sul gruppo storico più 4-5 nuovi innesti. Rinforzi che ci permetteranno di fare un buon campionato. Abbiamo un progetto ambizioso che vedrà crescer negli anni ’’ spiega l’allenatore.

La nuova società ha come presidente Davide Arami, che godrà dell’arrivo di alcuni nuovi dirigenti che vanno ad integrare quelli vecchi, alcuni dei quali rimasti in forza alla società.

La preparazione inizierà lunedì 19, dopo ferragosto.