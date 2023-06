Regione, aperti i bandi per il credito di conduzione in favore di imprenditori agricoli singoli e associati

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha pubblicato i bandi 2023 per la concessione di contributi a copertura degli interessi sui prestiti a breve termine per la conduzione delle aziende agricole.

Il primo bando da 345 mila euro è rivolto agli imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori e prevede un contributo regionale in conto interessi del 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e del 2,5% per quelle ubicate in zona di montagna. L’importo del prestito di conduzione dovrà essere compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 80.000 mila euro.

Il bando scade il 4 agosto 2023 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-negli-interessi-sui-prestiti-conduzione-aziendale-forme-associate-meno-cinque-0 Il secondo bando da 655 mila euro è rivolto alle cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori e prevede un contributo regionale in conto interessi del 1,5% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e del 2% per quelle ubicate in zona di montagna. Il bando scade il 30 novembre 2023 ed è pubblicato al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-negli-interessi-sui-prestiti-conduzione-aziendale-forme-associate-almeno-cinque-2

“Continua il supporto della Regione agli agricoltori piemontesi non solo attraverso i bandi per la richiesta di contributi a fondo perduto ma anche aiutando gli imprenditori nella gestione delle attività agricole con la concessione di contributi in conto interesse sui prestiti bancari per agevolare la conduzione dell’azienda”, dichiara l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa.