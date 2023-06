Quando parliamo di emergenza caldaie Vaillant inevitabilmente parliamo dei servizi di assistenza clienti di questa azienda e quindi anche di un servizio di pronto intervento che è fondamentale per le persone che hanno in casa una caldaia della Vaillant e sono tantissime visto che parliamo di un'azienda che in questo settore viene considerata tra le prime della classe per usare un'espressione per intenderci

E questo lo dicono i vecchi clienti e le vecchie clienti che comunque magari hanno in casa una caldaia di questa azienda da molti anni e ne hanno potuto valutare le performance ad esempio per quanto riguarda le performance energetiche e per quanto riguarda la durata delle stesse caldaie

D'altra parte una persona quando compra una caldaia vuole fare un investimento a medio e a lungo termine e quindi giustamente pretende che la stessa duri a lungo senza possibilmente dare troppi problemi

E visto che parlavamo di potenziali emergenze perché sempre comunque una caldaia può avere dei problemi è chiaro che valutano anche positivamente il servizio di assistenza clienti post vendita, che comunque è un servizio fondamentale perché ci supporta in tutto il ciclo di vita della caldaia, e quindi per quanto riguarda eventuali interventi di manutenzione ordinaria che sono obbligatori per legge in certi casi

Possiamo menzionare da questo punto di vista il controllo delle emissioni inquinanti per il controllo dei fumi di combustione che ci servono per avere il bollino blu che in caso se vengono a farci un controllo non ci fanno una multa

Ma poi questi controlli sono importanti perché praticamente ne approfittano per fare un check up della caldaia per capire se tutte le componenti sono funzionanti, o invece c'è qualcuna che si sta usurando e andrebbe sostituita prima che sia troppo tardi, e prima che la caldaia vada in blocco sostanzialmente

E comunque noi questi tecnici caldaisti inizieremo a conoscerli già dal momento dell'installazione alla quale poi segue il collaudo e la prima accensione che sono dei momenti molto importanti perché praticamente sbloccano la garanzia con l'azienda in questione e in questo caso con la Vaillant.

Non dobbiamo sottovalutare dei segnali di allarme che ci invia la nostra caldaia

Almeno che non parliamo di una caldaia che ormai è troppo vecchia oppure di una caldaia non di qualità come azienda, è chiaro che se la caldaia della Vaillant che abbiamo in casa che ancora è nuova ci dà dei problemi vuol dire che noi abbiamo sottovalutato dei segnali di allarme che ci stava inviando come dicevamo dal titolo di questa seconda parte

Invece in realtà giustamente quello che ci direbbero i tecnici caldaisti della Vaillant e quello che ci diranno quando vengono a domicilio, è che è sempre bene contattarli quando abbiamo dei dubbi per esempio se la caldaia vediamo che più rumorosa del solito per fare un esempio

Perché in questo modo possono venire a casa nostra e semplicemente fare un check-up completo per capire se c'è qualcosa che non va, oppure se è tutto a posto