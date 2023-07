Scivola mentre è a cercare funghi in Vigezzo, recuperato dall'eliambulanza

Sabato di lavoro anche per i volontari della squadra vigezzina della X Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino.

Un cercatore di funghi ha allertato la centrale del 112 dopo essere scivolato in una zona impervia. Il forte dolore causato dalla caduta gli ha impedito di proseguire. Raggiunto a piedi dai tecnici e da un medico del Soccorso alpino, è stato stabilizzato ed imbarellato. Appena l'elicottero del 118 di Alessandria è tornato disponibile a causa di un altro intervento, è giunto sul posto per recuperare l'infortunato e trasportarlo in ospedale.