Operazione congiunta Italia-Svizzera sulla Varzo-Briga: rafforzati i controlli stradali

Nella giornata del 25 luglio 2025, personale del Settore Polizia Frontiera di Domodossola e Polizia Cantonale del Ticino hanno svolto un’operazione congiunta di controllo lungo l’asse stradale Varzo - Briga, importante via di collegamento transfrontaliero.

L’attività, coordinata in maniera sinergica dalle autorità dei due Paesi, ha avuto come obiettivo principale il rafforzamento della sicurezza stradale, il contrasto ai traffici illeciti e la verifica della regolarità dei veicoli in transito.

Nel corso dell’operazione sono stati effettuati complessivamente nr. 2 posti di controllo in territorio elvetico e 3 nel territorio nazionale, durante i quali sono stati sottoposti a verifica complessivamente 41 veicoli e 77 persone. Gli accertamenti hanno riguardato sia la regolarità dei documenti di guida e di circolazione, sia il rispetto delle normative in materia di trasporto merci e persone.

I controlli rientrano nell’ambito degli accordi bilaterali per i controlli transfrontalieri, finalizzati a rafforzare la cooperazione tra le Forze di Polizia dei due Paesi e a garantire un presidio efficace lungo le direttrici di confine. Tali accordi prevedono lo svolgimento di attività operative coordinate, il reciproco scambio informativo e l’impiego di pattuglie miste nei territori limitrofi, nel rispetto delle rispettive normative nazionali. Il servizio si è svolto senza particolari criticità, confermando l’importanza della cooperazione internazionale nel presidio delle principali arterie di collegamento.