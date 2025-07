Schianto a Druogno, auto va sbattere contro un muretto FOTO

Incidente intorno alle 18.45 a Druogno all’altezza della strettoia che porta verso Santa Maria in uscita paese poco dopo l’hotel Stella Alpina. Una Hyundai Kona guidata da una donna è andata a sbattere contro un muretto nella corsia di marcia opposta e lo ha sfondato. Danni ingenti all’auto ma nessuna grave conseguenza per la donna. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri per capire la dinamica e per deviare il traffico su una strada secondaria del paese.