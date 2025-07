Soccorso Alpino in azione sul Monte Rosa: il secondo alpinista al sicuro alla Capanna Margherita

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza hanno condotto il secondo alpinista, bloccato da ieri sulla Cresta Signal, alla Capanna Margherita. Ora l'uomo si trova al sicuro e al caldo del rifugio anche se, considerata la quota elevata e le condizioni di estremo disagio a cui è stato esposto, verrà portato a valle non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Al momento la zona continua a essere interessata da nebbia e nevischio per cui non è possibile un'evacuazione tramite elicottero.