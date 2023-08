Benelli Leoncino 800: la potenza e l'eleganza in moto

Una vera e propria icona di stile, in cui la potenza e l'eleganza di una motocicletta iconica si combinano alla perfezione. La

Benelli Leoncino 800 , che rientra nei segmenti delle moto stradali e naked, è l'ultima erede di un modello progettato e prodotto per la prima volta nel lontano 1951 a Pesaro dalla nota casa motociclistica italiana.

Dopo la crisi dell'azienda negli anni Settanta, la Leoncino finì fuori commercio e molti anni dopo, nel 2005, il marchio Benelli venne acquisito dal gruppo industriale cinese Qianjiang Group. Nel 2017 la Leoncino è tornata sul mercato: progettata interamente in Italia, è fabbricata in Cina e ne sono disponibili diverse cilindrate: 125 cc, 250 cc, 500 cc e appunto, la più potente, 800 cc.

Ora passiamo in rassegna le caratteristiche tecniche, il prezzo e l'esperienza di guida della Benelli Leoncino 800.

Le specifiche tecniche di una moto iconica

La Leoncino 800 monta un motore bicilindrico 4T parallelo di cilindrata 754 cc, frontemarcia e con raffreddamento a liquido. Ottiene una potenza massima di 76,2 cv a 8500 giri al minuto, mentre la coppia massima raggiunge i 67 Nm a 6500 giri al minuto. Per quanto riguarda peso e dimensioni, i kg in ordine di marcia sono 222 e questa moto è lunga 214 cm, larga 87, alta 116 e alla sella 805.

La ciclistica è imperniata su un robusto telaio con struttura a traliccio in tubi d'acciaio e una forcella a steli rovesciati da 50 mm di diametro, con escursione di 140 mm. Anche le piastre sono in acciaio. Posteriormente c'è un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico.

Dotata di cambio a sei velocità, questa Benelli Leoncino 800 include anche la funzione anti-saltellamento e la frizione a bagno d'olio con asservimento di coppia. In generale, tutti gli elementi appaiono equilibrati in un design complessivo essenziale ed elegante, che non manca di far trasparire una sensazione di sportività e potenza.

Esperienza di guida e dettagli di stile

La Leoncino 800 è una moto che garantisce alti livelli di agilità su strada, in particolare in curva, indipendentemente dall'esperienza e dal modo di guidare del pilota. Una guida sicura e al tempo stesso elettrizzante, a cui contribuiscono anche una dotazione tecnologica all'avanguardia con display TFT dal design moderno e faro anteriore a LED. Inoltre la sella è confortevole per pilota e passeggero.

In quest'ultimo risalta particolarmente l'attenzione allo stile, tipicamente italiano, della moto Benelli: la sua forma ad arco, con il logo Benelli Leoncino al centro, si presenta piuttosto originale. Molto curato anche il serbatoio in lamiera d'acciaio, anch'esso provvisto di logo, mentre i fianchetti sotto la sella sono in alluminio e si sviluppano senza soluzione di continuità verso il serbatoio.

In definitiva ci troviamo di fronte a una moto autentica e di grande carattere, in cui a livello sia stilistico che tecnico si fondono elementi moderni e classici, in un quadro generale di essenzialità ed equilibrio. Il motore è il più evoluto dell'intera gamma e il prezzo di listino è 7490 euro.