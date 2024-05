Ancora pochi giorni per partecipare al bando Fondazione Tami per studenti universitari. Si tratta di quindici borse di studio per un valore di sedicimila euro. La scadenza di presentazione delle domande è fissata per il 16 maggio.

Sedicimila euro: a tanto ammonta il valore delle borse di studio che la Fondazione Armando Tami, tramite il lascito "Aldo Rozio e prof. Giampiero Balassi" mette a disposizione per l'anno accademico in corso destinate a studenti universitari nati o residenti in comuni ossolani.

In particolare si tratta di sette borse di studio del valore ciascuna di mille euro per studenti iscritti al primo anno accademico di qualsiasi facoltà universitaria con votazione all'esame di maturità non inferiore a 85/100; di altre sette borse di studio del valore ciascuna di mille euro per studenti già iscritti ad anni accademici successivi al primo, in regola con il piano di studi e con votazione media non inferiore a 26/30 e infine di una borsa di studio del valore di duemila euro per specializzandi in ostetricia e ginecologia.