Da lunedì chiude il ponte della Mizzoccola, polemiche sulla cartellonistica poco chiara

Nuova chiusura a partire da lunedì 14 agosto per il ponte della Mizzoccola tra Trontano e Domodossola. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi il settore Lavori Pubblici della Provincia. Dal 14 agosto al giorno 20 agosto, verrà interrotto il traffico lungo la strada provinciale n. 71 di Masera in corrispondenza del ponte, al fine di eseguire interventi urgenti ed indifferibili di sabbiatura e verniciatura del ponte.

Una scelta quella della settimana di Ferragosto che ha generato numerose polemiche sui social per la concomitanza con la settimana di maggior afflusso di turisti sul nostro territorio.

A quelle polemiche si aggiungono quelle delle ultime ore che sono giunte alla nostra redazione. “Hanno messo i cartelli della chiusura del ponte da due giorni, ma il ponte è ancora aperto” segnala un automobilista. “Come si fa a mettere dei cartelli senza indicare giorno e ora della chiusura. Io, così come molte auto prima di me e dietro di me, giunto a Masera ho visto il cartello che indicava con una freccia la direzione della superstrada per raggiungere Domodossola e così ho preso la superstrada. Quando ho finito di lavorare per tornare a casa sono casualmente passato da via Torino a Domo e ho visto che il ponte era aperto” racconta l'automobilista che continua “come si fa a mettere delle indicazioni così approssimative a Masera, senza un minimo di evidenza sui giorni di chiusura e sugli orari. E' una mancanza di rispetto verso chi quella strada la percorre tutti i giorni, oltre che una mancanza di rispetto verso i turisti che magari dalla Valle Vigezzo vogliono fare un giro a Domodossola. E se anche ambulanze o vigili del fuoco avessero seguito la cartellonistica sbagliata? Magari ritardando un intervento d'emergenza per il traffico sulla superstrada di questi giorni a cavallo di Ferragosto?”.