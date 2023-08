Gadget promozionali: quando scegliere gli zainetti sacca

Tra i tanti gadget promozionali che le aziende possono decidere di regalare per finalità pubblicitarie, gli zainetti sacca si fanno apprezzare per i numerosi vantaggi che li contraddistinguono e soprattutto per il loro notevole potenziale. Si tratta di accessori che si prestano a essere regalati in una grande varietà di contesti: per esempio nel settore musicale, ma anche in quello sportivo. Le sacche personalizzate sono il gadget ideale per eventi come i concerti e i festival. Il potenziale di tali articoli promozionali è davvero interessante, anche in virtù del loro rapporto qualità prezzo molto vantaggioso. La versatilità è un altro dei punti di forza di questi prodotti, che possono essere personalizzati in tanti modi diversi in base alle tecniche di stampa che vengono impiegate.

Le caratteristiche degli zainetti sacchetti

Gli zainetti sacchetti possono prevedere una composizione variabile a seconda dei materiali che vengono utilizzati, e che presuppongono una specifica tecnica di stampa da adottare per la personalizzazione. Le sacche sportive si rivelano dunque un gadget con un potenziale elevato, meritevole di essere inserito in qualunque strategia promozionale. La versatilità è uno dei tratti distintivi di questi prodotti, in relazione sia alle modalità di utilizzo che ai contesti in cui possono essere impiegati. Ecco perché in molte circostanze lo zaino a sacca si lascia preferire rispetto a prodotti della stessa categoria ma con caratteristiche differenti.

Il confronto tra una sacca e una shopper

Si immagini per esempio di confrontare uno zaino a sacca e una shopper in cotone. Il primo si rivela decisamente più pratico sotto molteplici punti di vista, non solo perché si può indossare, ma anche perché è dotato di una chiusura grazie a cui gli oggetti possono essere tenuti al sicuro in ogni ambiente: anche in discoteca, in spiaggia, a un concerto o in qualunque altra situazione che preveda la presenza di una folla importante.

Gli zaini di Stampasi.it

Navigando sul sito web Stampasi.it è possibile esplorare il catalogo dell’azienda italiana che da più di 15 anni è specializzata nella fornitura di indumenti e gadget aziendali personalizzati. Nel 2020, fra l’altro, il portale era stato inserito nella lista dei 500 migliori e-commerce del nostro Paese per la categoria della stampa di foto e gadget, graduatoria che era stata redatta dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza sulla base di un sondaggio per il quale erano state intervistate più di 350mila persone.

Come usare gli zainetti a sacca

Se è vero che la versatilità è un punto di forza degli zainetti a sacca, vale la pena di scoprire i tanti modi in cui essi possono essere utilizzati nella vita di tutti i giorni. Si può trattare, per esempio, di sacche per portare le scarpe, oppure di borse per trasportare gadget personalizzati, o ancora di sacchette per kermesse musicali e culturali. Ecco, quindi, che il potenziale di questo prodotto si dispiega in tutta la sua evidenza: un vero e proprio gadget promozionale la cui praticità di utilizzo è fuori discussione.

La sacca con logo

Uno zaino sacca può essere la soluzione migliore per eventi e fiere se usato come porta gadget, dal momento che consente di realizzare dei kit che poi potranno essere distribuiti ai visitatori o ai partecipanti. La personalizzazione può essere effettuata con la tecnica della stampa digitale; la sacca diventa quindi un contenitore di gadget di diverse tipologie, così come le chiavette USB, i blocchi per gli appunti, le matite, le penne o altri prodotti che si possono rendere utili nel corso di un evento. Negli zaini a sacchetto si possono mettere anche dei flyer promozionali o dei biglietti da visita, come pure buoni sconto o adesivi: tutto ciò che serve per promuovere un’attività e fare in modo che i consumatori siano persuasi a compiere una specifica azione, come per esempio visitare il sito web aziendale o comprare un certo prodotto.

In quali circostanze si può usare lo zaino sacca

Lo zaino sacca può essere utilizzato in occasione dell’inaugurazione di un nuovo punto vendita, oppure durante un evento aziendale, ma anche durante fiere di settore, convegni, seminari, eventi di formazione e summer school. Si tratta in ogni caso di gadget di reale utilità, semplici ma efficaci, e soprattutto poco costosi.