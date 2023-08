Lavorare come infermiere: cosa sapere prima di intraprendere questa professione

Chi è l'infermiere

L'infermiere svolge numerose funzioni nell'ambito della prevenzione, assistenza, educazione alla salute, educazione terapeutica, gestione, formazione e ricerca. La sua formazione gli permette di lavorare in diverse aree di assistenza, tra cui ospedali, cliniche, centri di riabilitazione, case di cura e servizi di assistenza domiciliare.

Stiamo parlando di un professionista sanitario che svolge un ruolo vitale nell'assistenza e nella cura dei pazienti. La sua principale responsabilità è quella di fornire un'assistenza globale e di qualità, instaurando una relazione di fiducia con l'assistito.

Oltre alle competenze tecniche e cliniche, l'infermiere deve possedere capacità di comunicazione efficace, empatia, compassione e capacità di gestione dello stress. È in grado di prendere decisioni rapide e accurate, collaborare con altri professionisti sanitari e adattarsi a situazioni impreviste.

Le prospettive professionali per gli infermieri sono ampie e diversificate. Sono richiesti in tutto il mondo e possono trovare occupazione in vari contesti, tra cui strutture sanitarie pubbliche e private, ricerca, educazione e organizzazioni non governative. Ma di questo parlero più avanti.

Il percorso per diventare infermiere: l'università

Per diventare infermiere si deve conseguire la Laurea in Infermieristica ( decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni); solo essa, infatti, unitamente al superamento di un esame di Stato e all'iscrizione all'ordine professionale, abilita all'esercizio della professione.

Il Corso di Laurea in Infermieristica è a numero programmato, il che significa che per accedervi occorre superare un test d'ingresso.

Il test d'ingresso o test di ammissione per Infermieristica viene svolto, con cadenza annuale, insieme al test d'ingresso per tutte le altre Professioni Sanitarie. La data è unica a livello nazionale e viene comunicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) nei primi mesi dell'anno solare, per dare la possibilità agli studenti e agli Atenei interessati di organizzarsi per la prova, che solitamente si tiene nel mese di settembre.

Un'alternativa è offerta dalle Università private, che fissano il test d'ingresso in date differenti rispetto alla data unica nazionale.

Il tirocinio

Il tirocinio di infermieristica è la colonna portante dell'intero corso di laurea. È durante queste ore che lo studente si cala in tutto e per tutto nella professione e può vedere e apprendere quante più cose possibili sulle competenze e sulle responsabilità dell'infermiere nei vari contesti assistenziali.

Il tirocinio prevede l'affiancamento dello studente ad uno o più infermieri tutor esperti del proprio contesto lavorativo, che lo guideranno nell'apprendimento pratico permettendogli di consolidare le conoscenze apprese a livello teorico.

Una volta raggiunta la corona d'alloro, ci si addentra nel mondo del lavoro.

Che cosa fa l'infermiere

L'infermiere, che può lavorare nel pubblico, nel privato, in regime di dipendenza o in libera professione, identifica i bisogni assistenziali del singolo utente o di un gruppo sociale e pianifica risposte appropriate a tali problemi, mettendo in essere una serie di prestazioni, che ha la responsabilità di rivalutare e riadattare a seconda dei casi.

Dove lavora l'infermiere:

in enti pubblici, come Aziende Sanitarie Locali (Asl), Aziende Ospedaliere (AO), istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), strutture di cura e di ricovero, ecc.;

in enti privati, strutture residenziali, cliniche specialistiche, strutture semi-residenziali, ambulatori, Ong, Onlus, ecc.;

in regime di libera professione, organizzandosi in forma individuale, ambulatori infermieristici, studi associati, cooperative, ecc.

Le aree di assistenza

Le aree di assistenza, sia nel pubblico che nel privato, sono classificate in ambiti e contesti differenti e l'infermiere trova impiego in diverse specializzazioni, tra cui:

Assistenza ospedaliera: l'infermiere lavora in ospedali, reparti di medicina, chirurgia, pediatria, pronto soccorso, terapia intensiva, oncologia, ecc.

Assistenza domiciliare: l'infermiere si occupa di assistere i pazienti presso il loro domicilio, fornendo cure e supporto all'autonomia.

Assistenza geriatrica: l'infermiere si occupa di assistere gli anziani, sia in strutture residenziali che a domicilio, fornendo cure e supporto nella gestione delle patologie legate all'età avanzata.

Assistenza pediatrica: l'infermiere si occupa di assistere i bambini, sia in ospedale che a domicilio, fornendo cure e supporto nel contesto pediatrico.

Assistenza in ambito psichiatrico: l'infermiere lavora in strutture psichiatriche, fornendo assistenza a pazienti con disturbi mentali e supportando il loro percorso di cura e riabilitazione.

Assistenza in ambito oncologico: l'infermiere lavora in reparti oncologici, fornendo assistenza ai pazienti affetti da cancro e supportandoli nel percorso di cura e gestione dei sintomi.

Assistenza in ambito riabilitativo: l'infermiere lavora in strutture riabilitative, supportando i pazienti nel recupero funzionale dopo interventi chirurgici o eventi traumatici.

Competenze e responsabilità dell'infermiere

L'infermiere ha una vasta gamma di competenze che vanno dalla gestione delle cure dirette al paziente alla pianificazione e alla gestione delle risorse nell'assistenza sanitaria. Alcune delle competenze e responsabilità dell'infermiere includono:

Valutare le condizioni del paziente e identificare i bisogni assistenziali.

Pianificare e attuare piani di cura personalizzati per i pazienti.

Somministrare farmaci e terapie prescritti dai medici.

Eseguire procedure mediche e diagnostiche, come prelievi di sangue e inserimento di cateteri.

Monitorare i segni vitali e l'andamento clinico del paziente.

Fornire supporto emotivo e educativo al paziente e alla sua famiglia.

Collaborare con altri professionisti sanitari per garantire una cura integrata e di qualità.

Gestire la documentazione e tenere aggiornati i registri del paziente.

Partecipare alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Promuovere la salute e la prevenzione delle malattie attraverso attività di educazione alla salute.

Partecipare alla ricerca e all'innovazione nel campo dell'assistenza infermieristica.

Prospettive professionali

La professione infermieristica offre diverse opportunità di carriera e sviluppo professionale. Dopo aver ottenuto la laurea in infermieristica e l'abilitazione, è possibile lavorare in diverse strutture sanitarie e specializzarsi in specifici settori di interesse.

Alcune delle possibilità di sviluppo professionale per un infermiere includono:

Specializzazioni: è possibile conseguire una specializzazione attraverso percorsi di formazione post-laurea in ambiti come l'oncologia, la terapia intensiva, la salute mentale, l'assistenza domiciliare, ecc.

Master e corsi di perfezionamento: è possibile approfondire le proprie conoscenze e competenze attraverso master e corsi di perfezionamento in diverse aree dell'assistenza sanitaria.

Ruoli di coordinamento e gestione: con esperienza e competenze specifiche, è possibile assumere ruoli di coordinamento e gestione all'interno di strutture sanitarie, supervisionando l'assistenza infermieristica e partecipando alle decisioni organizzative e gestionali.

Insegnamento e formazione: molti infermieri scelgono di intraprendere la carriera accademica o di formazione, diventando docenti in corsi di laurea in infermieristica o formatori in programmi di aggiornamento professionale.

Ricerca e sviluppo: l'infermiere può dedicarsi alla ricerca nel campo dell'assistenza infermieristica, contribuendo all'avanzamento della conoscenza e all'innovazione nelle pratiche di cura.

Carriera internazionale: l'infermiere ha la possibilità di lavorare all'estero, acquisendo esperienze internazionali e confrontandosi con diverse realtà sanitarie e culturali.