Mondo studenti, alla scoperta della facoltà di Scienze e tecnologie della ristorazione

Nell'undicesimo appuntamento della rubrica Mondo Studenti parleremo di un corso di laurea triennale proposto dall'Università Statale di Milano: "Scienze e tecnologie della ristorazione"

Il corso in questione si occupa della preparazione di futuri lavoratori con conoscenze e capacità professionali che rispondano alle richieste delle organizzazioni operanti nel mondo della ristorazione.

Durante il triennio verrà data agli studenti una preparazione sugli aspetti della sicurezza e qualità della preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti per collettività, e sulla gestione delle aziende di ristorazione.

Gli studenti lavoreranno nell'area della biologia, chimica generale e organica, matematica e fisica, arrivando alla fine del percorso possedendo una formazione rivolta al sistema Ristorazione nelle aree specifiche del settore, tra cui tecnologia, progettazione e logistica, assicurazione qualità, analisi chimica e sensoriale, microbiologia e igiene, difesa dalle contaminazioni, biochimica, nutrizione e alimentazione umana, economia e legislazione, tutte quante necessarie alla comprensione e la soluzione dei molteplici problemi lungo l'intera filiera di approvvigionamento, preparazione e distribuzione degli alimenti.

Il corso di laurea è erogato dal Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.La frequentazione delle lezioni non è obbligatoria ma fortemente consigliata.Il corso di laurea è ad accesso libero con test di verifica delle conoscenze obbligatorio, ma non selettivo, prima dell'immatricolazione.Il test valido per l'accesso al corso di laurea è il TOLC-AV, test online erogato da CISIA.La sede didattica è a Milano presso l'Università Statale.