'Coccole e Filastrocche', tante letture per neo mamme e bebè

Sabato prossimo, 11 maggio, alle ore 10.30, la biblioteca apre le sue porte per un nuovo appuntamento di Coccole e filastrocche, un'iniziativa pensata appositamente per neo mamme e bebè, dai 0 ai 36 mesi.

Nella sala ragazzi, recentemente rinnovata con arredi colorati e accoglienti, i futuri piccoli lettori, insieme ai loro genitori, avranno l'opportunità di trascorrere un'ora di divertimento immersi in un mondo di canti, filastrocche e tante storie affascinanti. Perché, come si sa, non è mai troppo presto per iniziare a coltivare la propria fantasia.

L'iniziativa, resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, fa parte del progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere, che promuove il piacere della lettura fin dai primi mesi di vita.

Per garantire a tutti i partecipanti la giusta attenzione e per questioni organizzative, si prega di prenotare anticipatamente telefonando al numero 0324/242232 o scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.