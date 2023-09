Cosa dicono le stelle: l'oroscopo di Corinne

ARIETE : Nel complesso la settimana appare essere piuttosto movimentata ed annoverante dei problemini da risolvere con destrezza e fermezza così come l’opposizione di Marte raccomanda di ascoltare i consigli altrui e di non essere toppo testoni al fine di non impuntarvi su prese di posizione errate o beccare dei bidoni. Una persona vi amareggerà, un’altra stupirà, uno sborso irriterà e nell’habitat circostante un po’ di parapiglia innervosirà. Sabato pepato.

TORO : Giove vi accompagnerà in giornate buffe e animate aiutandovi a venire a capo di una delicata questione, sistemare una faccenda operativa, finanziaria o privata, scampare un guaio o riprendere in mano fermamente, dopo la pausa estiva, le redini della quotidianità. In ambito affettivo date fiducia a chi ha promesso di cambiare o, se single, fatevi avanti con chi interessa. Tra venerdì e domenica, in un guizzo di nervosismo, offenderete un noioso interlocutore…

GEMELLI : Bello questo ultimo quarto di Luna che il 6 settembre si plasma nella vostra costellazione permettendo, persino ai più pessimisti, di riacquistare uno spizzico di fiducia nelle proprie capacità e in ciò che prossimamente il fato riserverà! Approfittatene al fine di far quadrare i conti dell’esistenza, togliervi un pallino, accantonare il malumore ed accogliere doverosamente tutte le sorprese che ha per voi in serbo la prossima stagione autunnale… Domenica strampalata.

CANCRO : Se tutto sembra così incerto ed impalpabile sappiate che presto vedrete più chiaro in voi stessi riuscendo così a prendere decisioni posticipate da chissà quanto tempo! Apprestatevi inoltre a dei minuti cambiamenti nelle abitudini giornaliere, ad una ripresa un po’ fiacca dell’attività, ad una gioia alternata ad un corruccio, a delle preoccupazioni relative a spostamenti, soldini o parenti. Fattibili dei bei ritrovi nel week end o l’adesione ad una fiera o spettacolino.

LEONE : Il sostegno del sestile di Marte fungerà da bastone di appoggio aiutando gli insicuri, i paurosi e i tentennanti a prendere una decisione incidente parzialmente sull’imminente futuro, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoro, denaro o amore. Riscontrerete inoltre che non tutti sono come sembrano restando annichiliti dal voltafaccia di un soggetto reputato maggiormente corretto… Un clima decisamente anomalo favorirà l’insorgere di raffreddori.

VERGINE : L’opposizione di Saturno porta rallentamenti su vari fronti al punto di indurvi a sbuffare per ciò che ancora non riuscite a realizzare… Ma pazientate e vedrete che ogni traguardo verrà tagliato e il dovuto merito riconosciuto! Per il vostro compleanno fatevi un regalo: tipo quello di incrementare l’autostima, assaporare i piccoli momenti di ogni dì e non arrabbiarvi troppo! Riceverete pure una interessante novella o un gradito regalo. Ritrovi con amici, viaggetto o diletto.

BILANCIA : L’ansia colpirà a tradimento e ad alimentare tal stato d’animo contribuiranno dei contrattempi, il timore di non farcela a sopperire a tante incombenze, una fiacca dilagante o il contegno di un tipetto mai contento di niente! Marte congiunto al Sole comunque vi darà una manina salvandovi da precipizi e facendo sì che l’allegria e l’armonia trionfino. Il momento è altresì adatto per curare l’aspetto estetico, fare colloqui o aderire a feste.

SCORPIONE : Più spinosi di un porcospino bisognerebbe trattarvi con le dovute maniere e non contrariarvi in caso di lune storte ma, essendo in rari eletti a capire tali malumori, è fattibile spuntino delle discussioni con chi rompe ad oltranza. Nel contempo riceverete delle novelle sia brutte che belle, rimarrete esterrefatti dall’altrui stupidità, modificherete un rapporto interpersonale, penserete di fare un acquisto importante e rivedrete una persona speciale.

SAGITTARIO : Saturno ha importunato a sufficienza rendendo, fin qui, l’annata piuttosto tosta ma adesso sta a voi contrastare tal burbero pianeta facendo del coraggio un baluardo, scrollandovi di dosso paure immotivate e muovendo passi fino a ieri rimandati. In più frangenti vi toccherà dare ragione a chi elargiva saggi consigli ma non essendo “troppo tardi” potete rimediare. Amore, lavoro, quattrini, famiglia alimenteranno tensioni da arginare con la fermezza. Controlli medici da effettuare.

CAPRICORNO : Fate della speranza un capitale su cui investire il prossimo avvenire visto che dopo tante peripezie partirete alla riscossa ottenendo così impensati favoritismi sia terreni che astrali! Un paio di faccende andranno in porto, concluderete un affare, sconfiggerete un avversario o rinverrete uno spizzico di sospirata tranquillità anche se ci sarà chi avrà il sacrosanto potere di farvi arrabbiare… In ambito amichevole sono in arrivo delle delusioni. Domenica sbarazzina.

ACQUARIO : Vorreste essere più liberi di agire invece, costretti da obbligatorie limitazioni, vi toccherà ingollare dei rospetti, soprassedere su torti e dispetti, mordere la lingua per non offendere nessuno ed adattarvi temporaneamente ad una situazione imbarazzante o stagnante. Eppure i giorni voleranno in fretta al punto di non riuscire ad ultimare tutto ciò che vi eravate preposti di attuare. Non da escludere rivalità operative od affettive, un acciacco conclamato e un comunicato strampalato.

PESCI : La quadratura dell’ultimo quarto di Luna e l’ombra di Saturno congiunto al Sole contribuiranno ad appesantire le giornate anche se una risposta, un responso liberatorio, un’impensata riuscita, uno svago o una sorpresina ringalluzziranno. Qualche corruccio potrebbe provenire dalle finanze, da un andazzo generale a voi non congeniale o dall’insistenza di un soggetto che vi calza assai stretto! Week end da trascorrere in compagnia o fuori dalle solite quattro mura.