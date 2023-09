Le Origini del Club

Il Manchester City FC nasce nel 1880 con il nome di St. Mark's, grazie all'iniziativa di Arthur Connell, il rettore della chiesa di St Mark's, e sua figlia Anna Connell. Dopo essersi chiamati brevemente Gorton FC e Ardwick AFC, nel 1894 il club cambia nome in Manchester City.

Questa trasformazione arriva insieme a una serie di problemi finanziari che portano alla riorganizzazione del club. Dopo il cambiamento di nome e il trasferimento al più grande impianto di Hyde Road qualche anno dopo, il Manchester City diventa il club più popolare della città, amato da tifosi e bookmakers come Fezbet , acquisendo una fan base entusiasta che li segue ovunque. La crescente popolarità del club li porta a ottenere la promozione in Prima Divisione nel 1899.

I Primi Successi e le Controversie

Poco dopo aver vinto il loro primo trofeo nel 1904, la FA Cup, diciassette dei loro giocatori vengono sospesi a causa di accuse di illeciti finanziari; ciò porta alla migrazione della loro stella, Billy Meredith, al Manchester United, dove vincerà due titoli di lega. Nel 1923, il club si trasferisce a Maine Road a causa di un incendio che aveva distrutto la tribuna principale a Hyde Road.

Un Periodo di Gloria e di Caduta

Nel 1934, il City torna sul sentiero del successo vincendo la loro seconda FA Cup. Lungo il cammino, stabiliscono il record di presenze in una singola partita – un record che resiste ancora oggi – con 84,569 tifosi che si radunano a Maine Road per una partita del sesto turno contro lo Stoke City. Tre anni dopo, il City conquista un trofeo di Prima Divisione in grande stile, segnando oltre 100 gol durante la stagione. Tuttavia, nella stagione successiva subiscono una retrocessione, diventando la prima squadra campione in carica a subire tale destino.

Anni di Declino e la Rivoluzione di Mercer

Questo evento dà il via a un lungo periodo di declino. Con una sola FA Cup vinta nelle successive tre decadi e una presenza di pubblico in calo, era tempo di cambiare. Dopo la nomina di Joe Mercer come manager nel 1965, il club inizia un periodo d'oro; durante i suoi sei anni alla guida, il City vince un titolo di Prima Divisione, entrambe le Coppe inglesi e una Coppa delle Coppe. Il periodo successivo a Mercer vede il club vincere un'altra League Cup nel 1976, prima di cadere nuovamente in un lungo periodo di mediocrità.

La Rinascita e il Ritorno in Premier League

Il ritorno al vertice del calcio inglese inizia nella stagione 1998-99. Dopo una partita play-off drammatica contro il Gillingham, il City riesce a passare dalla Seconda alla Prima Divisione. Il team riesce a salire direttamente dalla Division One alla Premier League. Dopo una retrocessione dalla Premier League, la stagione successiva vincono la First Division con dieci punti di vantaggio sul West Bromwich. Da allora, il Manchester City si è affermato come una squadra stabile della Premier League.

Una Nuova Casa e un Futuro Brillante

Per molti anni, Maine Road è stato lo stadio di casa del City, ma nel 2003 viene costruito il City of Manchester Stadium, con una capacità molto più grande, segnando l'inizio di una nuova era di successi e prospettive brillanti per il club.