HONOR Magic7 Pro: uno studio fotografico a portata di tasca

Per i brand di smartphone, dotare i modelli di punta di un comparto fotografico all’altezza delle aspettative è una delle sfide più importanti. HONOR ci riesce in pieno con il suo nuovo top di gamma: l’HONOR Magic7 Pro. Il suo blocco camera è un sistema professionale e intelligente, capace di offrire risultati eccezionali in ogni situazione. Grazie a una combinazione di sensori ad alta risoluzione, funzioni AI evolute e modalità creative pensate per adattarsi a qualsiasi scenario, lascerà a bocca aperta perfino gli esperti più scettici o meticolosi. Vediamo insieme cosa rende così unico il suo comparto fotografico.

Tre fotocamere, infinite possibilità

Il cuore fotografico dell’HONOR Magic7 Pro è un sistema a tripla fotocamera posteriore, pensato per offrire massima versatilità. La fotocamera principale da 50MP si adatta all’ambiente circostante, regolando automaticamente la quantità di luce, per garantire sempre scatti nitidi, colori vibranti e una profondità naturale.

Accanto a questa, troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP progettata per catturare ampie vedute senza perdere qualità. Ma il vero protagonista del comparto è il teleobiettivo da 200MP, dotato di zoom ottico 3x e digitale fino a 100x. Questa lente permette di avvicinare soggetti lontani mantenendo una definizione sorprendente. La stabilizzazione ottica (OIS) e l’elaborazione AI assicurano immagini ferme e ben bilanciate anche con ingrandimenti spinti.

Modalità avanzate per ogni tipo di scatto

HONOR Magic7 Pro non si limita a offrire ottiche potenti. Mette a disposizione una serie di modalità intelligenti pensate per trasformare ogni foto in un contenuto di qualità. La modalità Stage, ad esempio, sfrutta al massimo la risoluzione del teleobiettivo da 200MP per catturare spettacoli, concerti o eventi a distanza, restituendo scatti ricchi di dettagli anche con luci difficili. La modalità Super Zoom AI gestisce in automatico la transizione tra le diverse lunghezze focali, dallo zoom 30x al 100x, mantenendo le immagini stabili e coerenti.

Per chi ama i ritratti, la modalità AI Ritratto Enhanced offre un’elaborazione sofisticata ma naturale: le ciocche di capelli risultano ben definite, la pelle mantiene una texture realistica e le espressioni del volto vengono valorizzate senza effetti artificiali. Il risultato è un ritratto autentico, equilibrato e professionale.

Con l'AI, la perfezione diventa lo standard

L’esperienza fotografica offerta dall'HONOR Magic7 Pro continua anche dopo lo scatto, grazie agli strumenti di editing integrati in MagicOS 9.0. L’interfaccia, arricchita dall’AI, mette a disposizione due funzioni particolarmente utili per chi ama perfezionare i propri contenuti. La funzione AI Edit analizza la foto e propone miglioramenti automatici in base al soggetto e all’illuminazione, ottimizzando contrasto, esposizione e colori con un solo tocco. AI Eraser, invece, consente di rimuovere facilmente oggetti o persone indesiderate da una foto. Basta disegnare un cerchio attorno all’elemento da eliminare: l’algoritmo lo sostituisce con una ricostruzione coerente dello sfondo.

Selfie e video: qualità anche sul fronte

La fotocamera frontale da 50MP, abbinata a un sensore di profondità 3D, porta i selfie a un nuovo livello di realismo. I volti appaiono tridimensionali, con un ottimo bilanciamento della luce e una messa a fuoco precisa. In ambito video, il Magic7 Pro offre la registrazione in 4K a 60fps con risoluzione 3840×2160. La qualità è elevata, anche in movimento, grazie al sistema combinato di stabilizzazione EIS+OIS che corregge in tempo reale ogni vibrazione o tremolio. A completare il tutto ci sono tante modalità di scatto pensate per ogni occasione: Ritratto, Notte, Filtro, Timer, Controllo gesti, Cattura sorrisi, Specchio riflesso e Filigrana.

Conclusioni

L' HONOR Magic7 Pro telefono cellulare dimostra quanto in alto può arrivare la fotografia mobile nel 2025. Il sistema a tre fotocamere potenti, le modalità avanzate di scatto e gli strumenti AI per l’editing rendono questo smartphone uno studio fotografico in miniatura. Che si tratti di immortalare un paesaggio, cogliere un dettaglio sul palco o realizzare un ritratto perfetto, il Magic7 Pro è pronto a soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati di fotografia.

Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.