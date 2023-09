Quando decidiamo di acquistare un computer per casa nostra potremmo ritrovarci con delle pubblicità che ci parlano di computer su misura e praticamente ci stanno parlando della possibilità di farci assemblare un computer in base alle esigenze che abbiamo e in base a come lo vogliamo, e per quale motivo soprattutto lo vogliamo utilizzare.

Sono sempre di più le persone che fanno questa scelta e sono persone che sanno che un Notebook può non essere sufficiente per le caratteristiche che ha, o che comunque per trovarne uno con le caratteristiche tecniche fondamentali significherebbe spendere troppi soldi.

Quindi a quel punto rimaneva la possibilità di comprare un computer fisso e quindi il famoso PC desktop, oppure se andiamo a parlare magari con il nostro centro di assistenza informatica di riferimento dove ci siamo stati mille volte magari per degli interventi di riparazione del nostro vecchio PC, le persone che ci lavorano all'interno e che ci conoscono molto bene e magari sanno anche come lo vogliamo utilizzare quei PC, ci potrebbero proporre questa soluzione interessante.

Magari se una persona che vogliono utilizzare questo PC fisso perché non hanno bisogno di muoversi da casa e parliamo di quelle persone che lavorano in Smart Working o in remote Working o comunque nel mondo online, e da questo punto di vista un PC del genere può essere adeguato ai loro scopi.

Però ci sono persone che magari lavorano nell'ambito dell'animazione 3D utilizzano il loro PC per progetti di rendering o ci sono sempre più persone che si muovono nell'ambito del Gaming, ma nel senso professionale del termine.

E quindi parliamo di quelle persone che partecipano anche a dei tornei online e hanno bisogno di un PC con determinate caratteristiche che si possono ottenere solo con un PC su misura, e quindi con un PC assemblato.

Tecnicamente parlando assemblare un PC significa costruire una macchina scegliendone i vari componenti sia software che hardware in particolare e questo lo si può fare dopo che i tecnici che se ne occuperanno avranno avuto tutte le informazioni del caso da parte del cliente.

Farsi assemblare un computer è una scelta che molte persone ancora prendono in considerazione.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono sempre molte le persone che ancora oggi decidono almeno di prendere in considerazione la possibilità di farsi assemblare un computer, e potrebbero essere delle persone che hanno dei punti di riferimento nel mondo dell'assistenza informatica, e sanno che hanno al fianco persone di cui possono fidarsi.

Quindi sono persone alle quali delegheranno la scelta dei vari componenti per assemblare questo PC, e parliamo di componenti hardware quali scheda madre e scheda video, così come parliamo di memoria di massa e RAM.

Fino ad arrivare poi alla scelta dell'alimentatore, delle periferiche e del monitor, e di tutto quello che può essere utile in questo contesto

Da parte nostra in poche parole dovremo comunicare quanto possiamo spendere, e soprattutto dovremo comunicare le esigenze che abbiamo rispetto all'utilizzo del nostro futuro PC assemblato.