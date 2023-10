Ecco tutti gli eventi dello Studio Abc per la settimana nazionale della Dislessia

Dal 2 all'8 ottobre 2023 torna l'appuntamento annuale con la Settimana Nazionale della Dislessia. In occasione di questo importante appuntamento nazionale, lo Studio Abc della dottoressa Jennifer Francioli, Centro provinciale della rete Sos Dislessia diretta del professor Giacomo Stella, organizza una serie di appuntamenti per tutte le età.



Venerdì alle 13.30 appuntamento online sui canali social di Sos Dislessia per un confronto sulla Legge 170. Un momento di dibattito per parlare delle diverse esperienze tra nord e sud Italia con protagonisti il dottor Emanuele Scifo del Centro Sos Dislessia di Battipaglia e la dottoressa Francioli.



Sabato nello studio di Via Romita 18C 'Digital Skills', un percorso esperienziale gratuito per ragazzi digitali. I partecipanti divisi in gruppi avranno la possibilità di sperimentare le tecnologie per l'apprendimento attraverso un 'laboratorio digitale' in cui confrontarsi, scoprire e utilizzare app e programmi utili a sostenere le fragilità e a sviluppare le proprie potenzialità. L'evento è rivolto a studenti, con e senza certificazione Dsa/Bes, dalla prima media all'università, aperto anche a genitori ed insegnanti.



Lunedì 9 ottobre alle 17.30 appuntamento alla scuola dell'infanzia Collodi. Lo Studio Abc in collaborazione con la Direzione Didattica del 2° circolo di Domodossola organizza 'Non è mai troppo presto'...per identificare e prevenire le difficoltà del linguaggio nella fascia di età 3/6 anni. Un incontro nel quale la dottoressa Veronica Salè, logopedista dello Studio Abc e la Neuropsicologa dottoressa Francioli., dialogheranno con genitori, insegnanti e medici sul tema dello sviluppo del linguaggio e sull'importanza dello screening precoce.



E infine anche quest’anno per per tutto il mese di ottobre, screening gratuiti per individuare difficoltà e disturbi dell’apprendimento nell’età evolutiva e negli adulti.

Per prenotare il tuo screening basta un messaggio Whatsapp alla segreteria indicando: Screening Gratuito, Nome e Cognome, Età e Scuola/Classe frequentata.



Per info e prenotazioni agli eventi contattare via Whatsapp il numero 349.3590155.