‘Metti il turbo al tuo negozio’, formazione gratuita per i commercianti dell'Ossola

''Metti il turbo al tuo negozio''. E' l'iniziativa pro commercianti dell'Ossola promossa dal Comune e da Cna Piemonte Nord.

Dopo il primo incontro sulla gestione economico-finanziaria dell’impresa commerciale, il secondo incontro in programma lunedì 9 ottobre alle 18.30 nella Cappella Mellerio, toccherà un tema molto attuale, il ‘Caro energia, come affrontarlo per non subirlo’, come da programma allegato.

L’incontro è rivolto ai commercianti ma, compatibilmente con la capienza della sala, possono partecipare anche le imprese di altri settori. Iscrizione obbligatoria come da istruzioni allegate.

Qui il programma completo