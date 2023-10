Problemi nello studio all’università? I segreti per migliorare la concentrazione e la memoria

L’università è iniziata da poco e il passaggio dal liceo è stato sicuramente un trauma per molti studenti: trovarsi a preparare gli esami, talvolta in modo autonomo, con un programma decisamente più esteso delle verifiche scolastiche genera ansia, paura di non farcela e spesso voglia di mollare gli studi. Non solo: c’è anche chi come studente fuori sede deve lavorare e tutto ciò genera stanchezza che si riflette in problemi di studio come difficoltà a concentrarsi o memorizzare i concetti. Cosa si può fare? Abbiamo racchiuso alcuni consigli pratici che possono aiutarti a diventare uno studente modello.

I segreti per migliorare la concentrazione

Lo studio è una parte essenziale della vita di studenti e professionisti, ma non sempre è un processo agevole; spesso ci si trova ad affrontare problemi di concentrazione e memoria, che possono rendere il percorso di apprendimento un'impresa faticosa.

Elimina le distrazioni . La concentrazione è fondamentale per uno studio efficace; prima di tutto, cerca di creare un ambiente di studio tranquillo e privo di distrazioni. Spegni il telefono o mettilo in modalità silenziosa, chiudi le finestre del browser non correlate al tuo studio e cerca un luogo tranquillo in cui immergerti nei tuoi materiali di studio.

Organizza il tuo tempo . Fissa obiettivi di studio specifici e suddividi il tuo tempo in sessioni gestibili. Ad esempio, studiare per 25-30 minuti seguiti da una breve pausa può aiutare a mantenere alta la concentrazione. Utilizza timer o app specifiche per la tecnica del pomodoro per aiutarti a seguire questo schema.

Sviluppa la mindfulness . La pratica della mindfulness, come la meditazione, può essere un modo efficace per migliorare la concentrazione. Dedica qualche minuto al giorno per allenare la tua mente a restare presente nel momento e a concentrarsi sul compito a portata di mano.

Utilizza prodotti naturali che possono aiutarti. In parafarmacia ed erboristeria puoi trovare tantissimi prodotti e integratori che possono aiutarti. Gli studi hanno mostrato che per l’utilizzo di Cannabis Light può dare benefici anche sulla capacità di concentrarsi e quindi migliorare i risultati universitari degli studenti. Si tratta di un prodotto riservato ai maggiorenni e da utilizzare secondo quanto indicato sui siti ufficiali di vendita.

E per migliorare la memoria?

Ricordare bene concetti importanti che riguardano diversi libri e un intero programma può essere un’impresa ma sai che esistono tanti modi per migliorare la memoria?

Un ottimo esercizio è quello di prendere appunti durante le lezioni o durante la lettura di materiali di studio è un'ottima strategia per migliorare la memoria; scrivere le informazioni in modo organizzato e riassumere i concetti chiave ti aiuterà a ricordare meglio la lezione. Ci sono poi tantissime tecniche di memorizzazione: per esempio, l'uso di acronimi, immagini mentali o la ripetizione spaziata può rendere più facile memorizzare informazioni complesse.

Il ripasso costante è fondamentale per consolidare la memoria a lungo termine; dopo aver studiato un argomento, ripeti le informazioni dopo un giorno, una settimana e un mese. Solo in questo modo rafforzerai i concetti e li terrai a lungo in testa per poter affrontare la tua formazione al meglio.