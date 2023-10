Camera di Commercio: due seminari gratuiti per gli operatori del turismo

L’iniziativa si rivolge a titolari, gestori, direttori e collaboratori di strutture ricettive; titolari e collaboratori di attività turistiche; operatori turistici e organizzatori di eventi delle province di Biella, Novara, VCO, Vercelli e Varese.

Nel corso del primo incontro, in programma il 16 ottobre, verrà fornita una panoramica sulla sostenibilità d’impresa e turistica, illustrando inoltre i criteri ambientali di cui tener conto nell’organizzazione di eventi. Il secondo appuntamento, previsto per il 30 ottobre, sarà dedicato agli strumenti di riconoscimento, con particolare riferimento alle certificazioni di sostenibilità e accessibilità, presentate anche attraverso le testimonianze degli eventi MonteRosa SkyMarathon e Fatti ad Arte.

Non mancherà un approfondimento sui bandi e i finanziamenti disponibili per gli operatori di settore.Gli incontri sono realizzati nell’ambito del progetto di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera “AMALAKE - IV AVVISO”, di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana e finanziato dal Programma Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020”.

Docenti degli incontri saranno Alessandra Venieri e Danilo Primo di Isonorma S.r.l. "Il turismo rappresenta uno dei principali volani per lo sviluppo dei territori -commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte RosaLaghi Alto Piemonte - Negli ultimi anni si è affermato un nuovo modo di viaggiare, attento alla sostenibilità e capace di soddisfare i bisogni dei visitatori, delle comunità locali, dell’ambiente e delle imprese, salvaguardando non solo gli equilibri ambientali, ma anche quelli economici e sociali. Con questa iniziativa vogliamo supportare gli operatori del settore nell’affrontare consapevolmente le nuove sfide e nel trasformarle, grazie alla conoscenza degli strumenti più idonei, inopportunità per far crescere la propria attività e per valorizzare il territorio".