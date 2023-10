Due milioni di euro per la sicurezza dei corsi d'acqua a Crodo e Verampio

Circa due milioni di euro: a tanto ammontano i contributi che l'amministrazione comunale di Crodo ha ottenuto tramite fondi Pnrr e risorse dirette della Regione Piemonte per la salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. "Siamo particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto perché il tema della sicurezza del territorio e dei cittadini è per noi di fondamentale importanza - commenta il sindaco Ermanno Savoia - lo scorso anno, per la messa in sicurezza del torrente Alfenza, abbiamo ottenuto un finanziamento di 400 mila euro tramite fondi Pnrr, cui si aggiunge un altro milione di euro di cui abbiamo appena avuto conferma. Con questa ulteriore tranche potremo affidare l'incarico per un lotto funzionale. Il torrente Alfenza crea numerosi problemi alla sicurezza del paese di Crodo. Scorre proprio a fianco del centro abitato e passa nei presso della Latteria. In caso di piogge torrenziali o eventi alluvionali potrebbe esondare allagando il paese. Con questi primi interventi possiamo iniziarne la messa in sicurezza".

Altri 250mila euro il comune li ha ottenuti direttamente dalla Regione Piemonte per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica del fiume Toce in località Verampio. Infine, sempre la Regione ha stanziato ulteriori fondi, pari a 300mila euro, per la sistemazione delle strade interne pedonali in selciato di sassi. Saranno risistemate in particolare quelle situate nelle frazioni.