Il servizio di affitto cassetti automatici è un servizio molto importante che può essere utilizzato in tante situazioni diverse e tutti sappiamo che un cassetto automatico o cassaforte automatica come la vogliamo chiamare, è un dispositivo elettronico che consente alle persone di poter conservare oggetti di valore, o meglio di poterli depositare e prelevare grazie ad un sistema automatizzato che lo rende una soluzione conveniente se vogliamo conservare beni preziosi.

Oppure potremmo parlare anche del cosiddetto cassetto automatico per l'automatizzazione dei contanti che può essere configurato come dispositivo di server, ed è molto interessante in quelle situazioni commerciali dove c'è una grande attenzione per la sicurezza e per l'igiene e parliamo delle attività di ristorazione, e del settore alimentare per fare due esempi connessi con l’argomento.

Infatti parliamo di un sistema in cui il cliente versa e ritira in autonomia monete e banconote ma è anche un sistema che aiuta gli operatori a gestire le varie transazioni direttamente dal sistema di cassa senza maneggiare denaro considerare il rischio di errori con dei software integrati che consentono di gestire le varie funzionalità amministrative, sempre con l'obiettivo di velocizzare le transazioni

Per quanto riguarda il servizio di affitto e noleggio teniamo presente che ci sono vari punti vendita che si occupano sia di vendere queste casse automatiche perché possiamo chiamarle pure così, oppure di metterle a noleggio per quegli imprenditori che non vogliono sostenere il costo per l'acquisto, e vogliono semplicemente pagare un canone mensile, e avere tutto sotto controllo.

Tra l'altro potremmo anche chiedere alle varie realtà che offrono questo servizio di personalizzare le funzioni in modo da ottimizzare i processi aziendali, e gestire comodamente i pagamenti per qualsiasi tipo di attività.

Quando decidiamo di affittare un cassetto automatico è fondamentale controllare le condizioni di noleggio

Un'altra cosa molto interessante da dire rispetto al servizio di affitto cassetti automatici è che spesso la rata per il canone mensile e poi bisogna capire se parliamo di un breve termine o di un medio e lungo termine perché le condizioni potrebbero essere molto diverse, può essere scalata in parte dalle tasse, e di questo bisogna parlarne con il nostro commercialista di riferimento che ci saprà orientare spiegandoci le varie norme fiscali collegate a tutto ciò.

Mentre per quanto riguarda le condizioni di noleggio intanto bisogna assicurarsi sull'assistenza tecnica post vendita della quale accennavamo nella prima parte, così da avere la certezza che se abbiamo dei problemi con gli stessi cassetti qualcuno verrà a darci una mano per sistemarli.

Ma poi c'è anche da capire quello che è incluso all'interno del noleggio e ad esempio ci sono anche da comprendere le modalità di pagamento, e quindi come facciamo a pagare questo canone mensile se serve per forza una carta di credito, o ci sono altre modalità possibili come può essere un bonifico o un assegno circolare.

Così come in certi casi potrebbe essere prevista anche una cauzione per tutelare sempre l'impresa in questione in caso di qualche guasto, o danno che potremmo procurare inavvertitamente a questi cassetti automatici.