Torna a Domobianca365 il campionato italiano di rimbalzello

L’uomo da battere è sempre lui. Il due volte campione italiano di rimbalzello, il 27enne ossolano Stefano Bonetta, difenderà il titolo conquistato nelle prime due edizioni domenica 21 luglio, quando le verdi acque del lago dell’Alpe Casalavera a Domobianca365 ospiteranno l’edizione 2024 del campionato italiano di rimbalzello.

Si tratta di una specialità di abilità, che certamente tutti avranno provato a fare almeno una volta nella vita, che consiste nel lanciare un sasso e farlo rimbalzare sul pelo dell’acqua per fargli compiere la maggior distanza possibile. Una disciplina dove è fondamentale, più che la potenza, proprio l’abilità nel trovare l’angolo di attacco migliore in modo che la superficie esterna del sasso possa letteralmente planare sull’acqua. Nelle prime due edizioni Bonetta ha sbaragliato il campo degli avversari lanciando il sasso a 90 metri – record italiano - in occasione del suo primo successo. In Scozia ogni anno si svolgono i campionati di World Stone Skimming Championships, gare simili a cui partecipano gli appassionati iscritti in apposite associazioni.

Domenica 21 luglio si replica nella giornata della Festa del Lago all’Alpe Casalavera, a 1600 metri di altezza sulle pendici del Moncucco, nella località di Domobianca365.

La partecipazione al campionato italiano di rimbalzello è aperta a tutti. Gli appassionati di montagna, sport all’aria aperta e di gite in famiglia potranno cimentarsi nel lancio dei sassi durante la gara che prevede due manche. La prima inizierà attorno alle ore 11.0 di domenica 21 luglio e i partecipanti si alterneranno su una piattaforma appositamente realizzata per i cinque lanci di qualifica. Alla seconda manche, che assegna il titolo, accedono i dieci migliori classificati che si contenderanno il titolo di campione italiano di rimbalzello 2024.

Non conta il numero dei rimbalzi, ma quanta distanza il sasso riesce a compiere prima di affondare in acqua. È necessario far compiere almeno tre rimbalzi per entrare in classifica.

Iscrizioni aperte dalle 9.30 e fino alle 10.30, al costo di 15 euro, che garantiscono la partecipazione ai cinque lanci di qualifica oltre a salita e discesa in seggiovia.

Il lago dell'Alpe Casalavera è raggiungibile a piedi in 90 minuti di cammino dal parcheggio di Domobianca365, oppure, più comodamente, salendo con le seggiovie Motti e Prel e poi con una breve discesa a piedi di 10 minuti.

In occasione della Festa del Lago all'Alpe Casalavera sarà allestita un'area ristoro con la classica grigliata di costine accompagnata dalla polenta, le degustazioni di prodotti ossolani, le birre artigianali ei vini locali. La vera attrazione dedicata soprattutto ai bambini sarà quella promossa e organizzata dall'Associazione cinofila WUF con l'evento “Ricerca a 4 zampe”. I cani dell'associazione mostreranno l'importanza dell'intervento del migliore amico dell'uomo nelle situazioni di soccorso, così come in quelle dalla vita di tutti i giorni. Alle 11.45 dimostrazione di Agility, alle 14.00 i cani mostreranno come si procede alla ricerca di persone in superficie ea seguire anche in acqua. Saranno presenti cani utilizzati per attività di pet therapy e da traccia.

Sempre nella zona del lago dell'Alpe Casalavera sarà allestito dai volontari dall'associazione italiana Vigili del Fuoco lo spazio Pompieropoli, dove sarà mostrato a bambini e genitori un percorso ludico educativo per comprendere come si affrontano situazione di emergenza in cui è necessario l'intervento dei pompieri.

La giornata si concluderà, dopo la premiazione del campionato italiano di rimbalzello, alle 17.00 al LuseBar con la musica del gruppo Ehilà Collective.