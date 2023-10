Andiamo a vedere questo articolo cos'è e a cosa serve la Vacuum terapia. In pratica si parla di un trattamento che può risultare efficace per quelle persone che vogliono migliorare in tempi non troppo lunghi l'aspetto dei glutei, delle gambe nei punti un po' più critici, oltre al fatto di voler tonificare fianchi e addome.

I risultati di questa terapia saranno soddisfacenti, soprattutto nel momento in cui quella persona che si sottopone ad essa,ha un accumulo di grasso e di liquidi che sono resistenti. Quindi quello che succederà è che l'effetto sottovuoto andrà a smuovere in maniera meccanica la massa adiposa, andando a rimodellarsi, per poi favorire al contempo lo smaltimento delle scorie.

Questo tipo di terapia si chiama anche massaggio decompressivo e viene utilizzato nella medicina estetica quando si tratta di curare la cellulite, e nel contempo rimodellare addome, fianchi e gambe.

Si tratta di un massaggio fatto attraverso le campane che andranno a generare un effetto sottovuoto che non sarà invasivo perché è assolutamente indolore. Questo tipo di terapia ha il merito di non agire solo sugli inestetismi, ma lavora anche sulla radice del problema, favorendo il drenaggio e migliorando al contempo la circolazione, oltre al fatto che va ad ossigenare i tessuti.

Si tratta quindi un trattamento che si caratterizza per essere completo in quanto consente a quella persona di raggiungere risultati duraturi e assolutamente pratici. Sarà importante quindi trovare un centro che offra questo tipo di trattamento dove ci sono terapisti di alto livello che magari si offrono anche di fare una visita preventiva di valutazione per capire la situazione singola di quella persona che si reca e cioè per esempio una donna che ha voglia di mantenere il suo livello di benessere psicofisico sempre alto.





Altre cose da sapere su questo trattamento

Questo trattamento risulta molto efficace anche perché si serve di quelli che si chiamano in gergo medico dispositivi di sezionamento che servono proprio a drenare il tessuto adiposo e al contempo a mobilitare il grasso verso il sistema linfatico.

Questo tipo di terapia inoltre fornisce molta elasticità alla pelle rimodellando il corpo e rilassando i muscoli grazie al suo effetto esfoliante. Altri benefici che dà riguardano gli spruzzo sanguigno negli strati dell'epidermide, derma e ipoderma perché comunque lo scopo è eliminare la pelle a buccia d'arancio, così tristemente famosa per molte donne.

Per quanto riguarda l’applicazione pratica diciamo che verranno utilizzate delle coppette vuote che sono sterilizzate ,di vetro che verranno applicate nella zona da trattare per effettuare una esfoliazione particolare che in poche sedute permette di rimuovere la cellulite.

Come dicevamo prima Ovviamente ogni caso è diverso:quindi il numero di sedute necessarie non è fisso perché appunto dipende dalle condizioni di quella donna.

Teniamo presente che questo tipo di trattamento, se viene associato soprattutto a una serie di alimentazione, è un allenamento fisico che consente di arrivare ai risultati in poco tempo, ma soprattutto non è per niente pesante nel senso che non serve nessuna preparazione, anche se comunque gli esperti consigliano prima di sottoporsi al trattamento di bere molta acqua, mantenendo uno stile di vita sano.