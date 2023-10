Fine lezioni alle 13.15 e due rientri pomeridiani al Marconi Galletti Einaudi, manca solo l'ufficialità

L'istituto Marconi Galletti Einaudi pronto a ritornare al vecchio orario scolastico: fine lezione alle 13.15 con due rientri pomeridiani. E' quanto emerso dall'incontro di oggi pomeriggio tra sindaci e la scuola domese (presente anche una componente studentesca).

La notizia non è ancora ufficiale. Spetterà infatti alla dirigenza ufficializzare con comunicazioni ad hoc la nuova decisione alle famiglie. Per l'ufficialità si guarda anche alle prossime decisioni del liceo Giorgio Spezia. E' infatti l'altra scuola domese che dallo scorso mese di settembre ha introdotto modifiche all'orario scolastico. Sull'orario di fine lezioni delle scuole viene stilato anche l'orario dei mezzi di trasporto. Per scongiurare disservizi è' indubbio che debba esserci armonia tra le varie scuole della città.

E' certo che nella giornata di domani verrà data comunicazione ufficiale al preside dello Spezia Pierantonio Ragozza circa gli esiti dell'incontro odierno. Si attende infatti di capire se anche questa scuola deciderà di tornare agli orari ante Covid con uscita alle 13.20 e un rientro pomeridiano come chiesto da sindaci e genitori degli studenti che vivono nei paesi montani dell'Ossola.

La protesta in atto da diverse settimane pone al centro la qualità della vita dei ragazzi che in partenza alle 6 del mattino con l'uscita da scuola alle 14 non rincaserebbero prima delle 16.