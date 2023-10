Per fortuna in molti territori ci sono presenti delle grandi aziende e dei professionisti ai quali si può richiedere una disinfestazione insetti che sia assolutamente drastica e risolutiva.

Tutte le persone che sono state vittime di infestazione di insetti sono consapevoli e sanno bene che si tratta di un problema che a volte può diventare un incubo nonché una piaga semplicemente perché ci sono dei focolai infestanti che se non vengono spenti subito possono diventare veicolo di infezioni e malattie che non finiranno mai.

Per quanto riguarda il tipo di animale che di solito genera un’infestazione dobbiamo ricordare che non si tratta solo degli insetti, che comunque vanno suddivisi in striscianti e volanti perché l'azienda deve saperlo per capire le strategie che dovrà utilizzare per risolvere il problema.

Ma oltre agli insetti abbiamo anche i mammiferi come Ratti e topi con i quali di sicuro non è bello condividere lo spazio, anche perché soprattutto negli ultimi anni, e soprattutto nelle grandi città sono molto presenti, così come gli insetti e anche i volatili come per esempio piccioni gabbiani e altre specie che possono creare danni soprattutto in ambienti all'aperto come possono essere terrazzi, Giardini o lastrici solari.

Però è anche chiaro che ogni specie infestante dovrà essere trattata in maniera differente, anche perché è diversa come caratteristiche che, visto che sono diverse fanno sì che si possano avere approccio differenzianti e che saranno più utili e congeniali.

Ovviamente ci si trova ad avere a che fare con questo tipo di problema potrebbe avere l'istinto di fare tutto con il fai da te per risparmiare, ma non si rende conto delle differenze che ci sono con una disinfestazione professionale.





Differenze tra disinfestazioni professionali e autonome

quindi nel momento in cui ci troviamo ad avere a che fare con un’infestazione avremo la tentazione di affidarsi ai classici prodotti insetticidi o alle trappole perché magari la riteniamo una mossa intelligente ed efficiente quando si devono eliminare presenze sgradite.

Diciamo anche che in alcuni casi questi prodotti possono aiutare ma solo se si parla di un ‘infestazione molto piccola perché se il problema è ampio c'è bisogno di una soluzione professionale che non solo eliminerà la presenza degli animali infestanti, ma anche tutte le conseguenze e i danni che possono aver portato.

Ci riferiamo per esempio al fatto che i topi, giusto per fare un esempio, nel momento in cui infestano un ambiente lasceranno in giro feci urine che devono essere eliminate alla radice, sanificando al contempo gli spazi che dovranno essere poi riutilizzati però in maniera tranquilla e sicura.

Quindi non bisogna perdere tempo ma andare a contattare professionisti che sapranno esattamente cosa fare in modo da non ritrovarci ad avere a che fare di nuovo con lo stesso problema, oppure per non ritrovarci ad essere spettatori impotenti di un focolaio che può portare anche malattie ,e che hanno a che fare con batteri e virus che potenzialmente sono molto dannosi soprattutto con le persone più fragili che magari vivono in casa con noi come bambini, anziani o animali domestici, che a volte subiscono danni per esempio dalle zecche.