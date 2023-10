L'Unione Alta Ossola pensa a rinnovare il parco mezzi di 'Prontobus'

L’Unione montana Alta Ossola sta pensando di rinnovare il parco mezzi che svolgono il servizio ‘Prontobus’, che è regolato da una convenzione con i Comuni di Baceno, Varzo e Trasquera.

Si tratta del sevizio di trasporto pubblico attuato con due automezzi per il trasporto di persone, servizio che l’Unione conferma di voler mantenere e garantire anche per il futuro. Ma i mezzi in servizio sono ‘’datati’’ e il loro utilizzo su strade di montagna richiede interventi di riparazione sempre più frequenti e consistenti.

L’Unione sta valutando se tenere questi mezzi in servizio o dismetterli, acquistandone degli altri. Pertanto sta verificando la possibilità di acquisto, anche sul mercato dell’usato, di altri mezzi. Il budget economico stabilito è tra i 55.000 ed i 65.000 euro.