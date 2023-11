Bravo Tanza, un piccolo passo in avanti verso l'educazione

‘’Per colpa di qualche testa calda’’ niente discoteca per i giovani ossolani sabato sera. Tiziano Tanza Tanzarella ha deciso che sabato 4 novembre Trocadero e Alice rimarranno chiusi. "Visti gli ultimi eventi, a prescindere dai provvedimenti che eventualmente gli organi preposti decideranno di adottare, sabato 4 il Troca e l'Alice rimarranno chiusi" ha scritto il titolare della discoteca domese sul suo profilo Facebook dopo la lite e il ferimento di un giovane nel piazzale della discoteca.

Bravo Tiziano! In un mondo in cui si pensa troppo e solo al guadagno personale Tanza ha deciso di rinunciare ai soldi degli incassi per dare un esempio. Non è la prima volta che l’imprenditore domese si dimostra attento e concreto nel prendere iniziative che lasciano il segno.

‘’Per colpa di qualche testa calda’’ altri ragazzi non potranno svagarsi e divertirsi nei due locali domesi questo fine settimana. E così ci rimettono in tanti.

Ma è l’esempio che Tiziano porta avanti che ci interessa di più perché ha un aspetto educativo che non molti hanno. Spesso si sente dire: saranno le forze dell’ordine a risolvere i problemi di ordine pubblico. Sbagliato! E’ anche con prese di posizione come quelle di Tiziano che si può fare un passettino in avanti. Verso l’educazione….