Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

120500 Azienda che si occupa di installazione/disinstallazione/manutenzione di impianti GPL con sede a Premosello Chiovenda cerca un autista in possesso di patente C per utilizzo macchinari movimento terra. Non è richiesto il patentino per l'utilizzo dell'escavatore in quanto l'azienda può occuparsi di farlo conseguire, ma è imprescindibile esperienza e competenza nell'uso dei mezzi in questione. Contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione qualora la risorsa si rivelasse adeguata alle richieste.