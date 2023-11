A Domo una giornata dedicata alle patologie delle vie respiratorie

Sabato 18 novembre si terrà l’evento formativo “Dal Naso al Polmone: nuove evidenze clinico terapeutiche nell’adulto e nel bambino” in sala Caveau di Domocentro, Corso Ferdinando Dissegna 6/8 a Domodossola. L’evento è rivolto a Medici Specialisti in Allergologia e Immunologia clinica, in Malattie dell’apparato respiratorio, Medici di Famiglia, Pediatri di libera scelta, Medici Specialisti in Otorinolaringoiatria e in Pediatria e Operatori Sanitari Infermieri.

Le patologie delle vie respiratorie sono in costante aumento sia in età pediatrica che in età adulta, e in questo ambito l’approccio multidisciplinare è fondamentale per dare al paziente la migliore terapia possibile. Data la crescente rilevanza clinica e sociale di queste patologie è importante il corretto inquadramento diagnostico per attuare terapie mediche e chirurgiche realmente efficaci.