Piscina fuori terra: caratteristiche, vantaggi e coperture

Le piscine fuori terra non richiedono la realizzazione di scavi e la costruzione delle fondamenta, basta preparare in modo adeguato il terreno usando la sabbia o la schiuma solida, eventualmente aggiungendo un telo per l’appoggio su cemento.

Tali caratteristiche rendono questi modelli una soluzione interessante per chi desidera installare una piscina in giardino, valorizzando lo spazio outdoor della casa con la creazione di una zona relax dove rilassarsi all’aria aperta.

Naturalmente, anche in questi casi risulta fondamentale salvaguardare la vasca con una protezione adeguata, optando per prodotti in grado di garantire una sicurezza elevata e un comfort ottimale in ogni condizione di utilizzo.

Si tratta di soluzioni come le coperture per piscine fuori terra realizzate da aziende specializzate dell’esperienza di Abritaly, realtà leader del settore che propone prodotti di alta qualità, amovibili e sollevabili lateralmente, in grado di adattarsi a qualsiasi forma della vasca, assicurando ottime performance e un design minimale.





Le caratteristiche principali delle piscine fuori terra





La piscina fuori terra è una struttura che viene installata al di sopra del livello del terreno, quindi rispetto alle piscine interrate non richiede scavi e opere complesse.

Questa tipologia di piscina non viene fissata al suolo, quindi in base alle proprie esigenze è possibile anche smontarla e spostarla all’occorrenza. Sul mercato sono disponibili un’ampia varietà di forme e dimensioni, tra cui modelli circolari, ovali o rettangolari in grado di adattarsi alla perfezione allo spazio disponibile nel proprio giardino.

Le piscine fuori terra possono essere installate su vari tipi di terreno, purché la superficie scelta sia piatta e stabile per garantire un supporto ottimale alla struttura. Poiché non sono piscine permanenti e fissate al suolo, questi modelli non richiedono permessi e possono rientrare nelle opere di edilizia libera, dunque non è necessario ottenere autorizzazioni particolari.

Bisogna in ogni caso controllare le disposizioni vigenti nel proprio Comune, per verificare l’eventuale presenza di normative specifiche sull’installazione di una piscina fuori terra nella propria proprietà.





I vantaggi di scegliere una piscina fuori terra





Qualsiasi tipo di piscina comporta un investimento significativo, per questo motivo è importante valutare con attenzione i pro e contro del modello scelto prima di procedere con l’acquisto e l’installazione.

Nel dettaglio, una piscina fuori terra offre diversi vantaggi, tra cui un’elevata facilità di montaggio che permette di accelerare la realizzazione della struttura rispetto a una piscina convenzionale interrata o seminterrata. Inoltre, si tratta di una soluzione flessibile, adatta anche a chi vive in una casa in affitto o chi desidera smontare la piscina durante la stagione invernale.

Le piscine fuori terra offrono anche dei costi più contenuti rispetto alle strutture con vasca interrata, soprattutto grazie alla possibilità di evitare le spese per lo scavo e i lavori per la costruzione delle fondamenta.

Questi modelli richiedono anche una manutenzione più semplice, in quanto tutti i sistemi che hanno bisogno di interventi di ispezione e pulizia frequenti come i rivestimenti, i filtri e l’impianto di pompaggio risultano più accessibili.





I migliori modelli di copertura per le piscine fuori terra





Un accessorio fondamentale per proteggere una piscina fuori terra è una copertura di qualità, un prodotto indispensabile per qualsiasi modello scelto.

Per quanto riguarda le piscine fuori terra esistono diverse soluzioni adatte a queste strutture, tra cui le coperture della linea Basic di Abritaly. Si tratta di un prodotto che permette la balneazione quando la copertura è distesa, con la possibilità di usare la piscina tutto l’anno, con una struttura versatile, amovibile e sollevabile lateralmente compatibile con qualunque forma della vasca.

Semplice da usare e sicura, la copertura Basic fuori terra assicura un’elevata protezione dai raggi UV ai bagnanti, vanta un design sobrio ed elegante, un rivestimento trasparente che consente di vedere l’acqua dall’esterno e tanti optional con cui personalizzare la copertura, come le aste idrauliche o una porta d’accesso. Scegliere una copertura per piscine fuori terra permette di beneficiare di una migliore qualità dell’acqua, un’ottima protezione dalle intemperie e una maggiore sicurezza per i bambini.

Inoltre, le linee eleganti ed essenziali si adattano perfettamente ai giardini delle residenze private e alle zone outdoor delle strutture ricettive, offrendo la possibilità di sfruttare la piscina sia in estate che in inverno in modo sicuro, pratico e confortevole. Ovviamente, è importante affidarsi sempre a dei professionisti qualificati e scegliere dei prodotti brevettati e certificati, per essere sicuri di investire in una copertura valida e ricevere un supporto completo dalla progettazione all’installazione della struttura.