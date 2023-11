''Abbattere 34 lupi? Impossibile in tempi brevi''

Il Vallese prevede di eliminare sette dei tredici branchi di lupi che vivono nel cantone e nelle regioni limitrofe, il che corrisponde all'abbattimento di circa 34 lupi su una popolazione totale stimata tra 90 e 120 individui. Le nuove disposizioni oltre frontiera prevedono che dal 1° dicembre sia possibile abbattere preventivamente i lupi.

‘’Il presidente della federazione dei cacciatori del Vallese Pascal Vuignier – scrive il giornale Nouvelliste - mette però in guardia contro le false speranze riposte nella regolamentazione dei lupi’’.

Dice: "Quest'inverno non riusciremo mai a eliminare più di due terzi dei lupi vallesani. Ci vorranno dai cinque ai dieci anni per raggiungere questo obiettivo’’

Per quanto riguarda quest'inverno, si stima che potranno essere uccisi solo dai 10 ai 15 lupi. "Non dobbiamo essere paranoici, ma è vero che il lupo ha perso la paura dell'uomo, perché finora non è stato quasi mai cacciato’’ conclude.