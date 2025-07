Sagre, la burocrazia mette in difficoltà i volontari: "Responsabilità sempre più pesanti"

La decisione di sospendere la Sagra della Lumaca di Preglia ha sollevato un tema importante e sentito non solo nel comune di Crevoladossola, ma in tutto il territorio ossolano, che da sempre è terra di sagre e feste campestri: le difficoltà che i volontari devono affrontare per far fronte alla sempre più complessa burocrazia. L’organizzazione degli eventi diventa sempre più complicata, soprattutto perché ad occuparsene sono gruppi e associazioni composti esclusivamente da volontari.

“Le responsabilità che ci dobbiamo assumere sono sempre più pesanti – spiega Guido Tomà, presidente della Pro Loco di Montecrestese e responsabile della Sagra della Patata, tra le feste più sentite dell’estate ossolana. “A causa della burocrazia, fare il volontario diventa sempre più difficile”. Fortunatamente, al momento non sono previsti stop ad altre feste: “La Sagra della Patata si farà come sempre – sottolinea Tomà -. Per fortuna abbiamo la possibilità di appoggiarci ad una ditta che si occupa dei permessi e di tutta la documentazione necessaria. Per quanto riguarda i volontari, sia per noi che per altre feste, cercheremo di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità”.