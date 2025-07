Energia pulita per il Rifugio Parpinasca: in arrivo una micro-centralina idroelettrica a Trontano

Il comune di Trontano realizzerà una micro-centralina idroelettrica per garantire un'alimentazione energetica sostenibile al Rifugio Parpinasca. L'intervento comporta un costo 197.000 euro.

Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Ambiente con un contributo di 140mila euro, per la parte rimanente se ne farà carico il comune. Il micro impianto utilizzerà esclusivamente la rete dell'acquedotto comunale esistente, senza richiedere opere di captazione o interventi invasivi sul territorio. Il Rifugio Parpinasca, di proprietà del Comune di Trontano e concesso in comodato gratuito all'Ente Parco per 99 anni, è una meta fondamentale per gli escursionisti della Val Grande.

Attualmente alimentato da generatori a gasolio. La giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità e ora il comune attende i pareri della Provincia. I lavori potrebbero iniziare a fine estate il rifugio sarà così dotato di un sistema energetico innovativo, che ridurrà le emissioni in atmosfera sfruttando fonti rinnovabili. Tra il comune e il parco per regolare i rapporti è stata stipulata già dallo scorso anno una convenzione.