Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Di seguito le proposte di lavoro della settimana del Centro per l'Impiego. Il Cpl comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it119611 Azienda di Brovello-Carpugnino ricerca addetti al magazzino. Richiesta patente del muletto e buona conoscenza informatica. Preferibile esperienza nel ruolo ed età di apprendistato.

120950 Famiglia di Cambiasca cerca un/a collaboratore/trice famigliare per la pulizia dell’abitazione di una donna anziana non autosufficiente. Richiesta attenzione alla persona e disponibilità a provvedere all’igiene personale in assenza dei familiari che se ne prendono cura. Tempo determinato 9h settimanali.

120503/120505/120923 Albergo a Baveno cerca personale per la stagione 2024: receptionist (buona conoscenza lingue inglese-tedesco-francese, buon uso pc, esperienza), cameriere/a ai piani (esperienza nel ruolo, autonomia raggiungimento sede, conoscenza base inglese), barista part time (esperienza nel ruolo, buona conoscenza almeno lingua inglese)

120948/120947 Azienda di Verbania specializzata nell’installazione di canne fumarie, stufe e camini cerca un idraulico e un muratore. Patente B, disponibilità a trasferte nel VCO con possibile guida del messo aziendale. Tempo determinato o p.iva.

120910 Patronato di Domodossola cerca un/una impiegato/a da formare come responsabile di ufficio. Richiesta residenza in Ossola, ottimo uso pc, conoscenza inglese, esperienza in ambito impiegatizio, preferibilmente Laurea in materie attinenti e esperienze di volontariato, pat B.

120869 Azienda di Verbania che si occupa di pulizia e sanificazioni è alla ricerca di un/una addetto/o alle pulizie di camere, servizi igienici e parti comuni. Si offre contratto a termine di 3mesi p. time 20h settimanali, con possibile straordinario il sabato mattina.

120829 Azienda con sede a Verbania che si occupa di vendita e riparazione di attrezzature per ufficio (computer, stampanti, multifunzioni...) cerca un tecnico da inserire in sostituzione di un dipendente che va in pensione. La risorsa si dovrà occupare di riparazione e assistenza tecnica prevalentemente nella provincia del VCO (sia in sede sia presso i clienti) e consegna merci con automezzi della ditta. Richiesto diploma, conoscenze di elettronica ed informatica, patente B. Il candidato sarà affiancato inizialmente dall'attuale tecnico prossimo alla pensione. Si offre contratto a tempo determinato di sei mesi con obiettivo inserimento stabile. Retribuzione lorda prevista intorno ai 1300 euro.

120768 Ditta di Omegna cerca per ampliamento organico 1 addetto/a alla manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzatori, richiesto Diploma o qualifica professionale, esperienza nello stesso ambito, pat. B e autonomia negli spostamenti, stipendio commisurato all’effettiva esperienza, stipendio medio 1200/1400,00 euro.

120764 Agenzia Assicurativa di Domodossola cerca 1 impiegato/a part-time per attività di front office e back office, accoglienza clienti, raccolta documenti e stesura pratiche, agenda e centralino, previsto part-time flessibile di 20/22 ore settimanali, almeno 750,00 euro mensili. Richiesta residenza in Domodossola o comuni immediatamente limitrofi, Diploma, buon uso pc, serietà e autonomia negli spostamenti.

120761 Agenzia assicurativa cerca agenti/consulenti per il VCO, si richiede Diploma o Laurea, pat. B, disponibili alla formazione e a trasferte quando necessarie, buona dialettica e interesse per il settore, prevista formazione annuale, inserimento con contratto autonomo e poi possibile lavoro subordinato se la formazione avrà esito positivo. Richiesta forte motivazione iniziale.

120728 Studio commercialista di Gravellona Toce cerca un impiegato/a contabile per mansioni di contabilità ordinaria, inserimento fatture, liquidazione iva e bilancio. Richiesto diploma o esperienze equivalenti, ottimo pc, determinazione e serietà.

120722 Famiglia di Verbania cerca assistente familiare 24h per assistenza a coppia di anziani parzialmente autosufficienti (cura della persona, preparazione dei pasti, faccende domestiche). Si richiedono esperienza e referenze. Sistemazione in stanza condivisa, riposi infrasettimanali.

120701 Famiglia di Verbania cerca un/a collaboratore/trice familiare per assistenza a donna ipovedente, autosufficiente e dinamica. Attività di pulizie, passeggiate, preparazione pasti con impegno part time 16h settimanali. Necessaria patente B ed esperienza.

120673 Azienda di Omegna cerca un addetto alla manutenzione delle attrezzature da banco, (affettatrice, segaossa) previsto corso di abilitazione. Richiesto diploma, meglio se in settore elettrotecnico, pat B e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro.

120668 Albergo di Ghiffa cerca un cuoco di età compresa tra 19 e 19 anni da inserire in apprendistato stagionale. Durante l'inverno il servizio sarà concentrato nei periodi delle festività, a partire da marzo l'impegno richiesto aumenterà dato l'inizio della stagione estiva. Unico requisito indispensabile è la passione per il mestiere.

120658 Azienda chimica di Premosello cerca un operaio/a addetto al magazzino e produzione, preferibile età apprendistato, autonomi negli spostamenti, disponibili alla formazione, serietà e buona volontà.

120617 Nota azienda di Ornavasso cerca un operaio/a aiuto elettricista, che si occupi dell’installazione e manutenzione di caldaie e climatizzatori. Richiesta massima serietà, non fumatori, disponibili alla formazione, autonomi nel raggiungimento del posto di lavoro, pat B.

120511 Studio dentistico di Domodossola cerca 1 segretario/a addetto/a alla gestione generale e amministrativa dello studio: accettazione, agenda/appuntamenti, centralino, inserimento anagrafiche, aggiornamenti, modulistica, archivio cartaceo e digitale, fatturazione e pagamenti, si richiede ottima conoscenza del pacchetto Office, buone doti relazionali, sostituzione di personale uscente, previsto affiancamento; si valutano anche profili ASO.

120502 Azienda che si occupa di installazione/disinstallazione/manutenzione di impianti GPL con sede a Premosello Chiovenda cerca un saldatore possibilmente in possesso di patentino TIG. Necessaria esperienza come saldatore, residenza in zona. Contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione qualora la risorsa si rivelasse adeguata alle richieste.

120500 Azienda che si occupa di installazione/disinstallazione/manutenzione di impianti GPL con sede a Premosello Chiovenda cerca un autista in possesso di patente C per utilizzo macchinari movimento terra. Non è richiesto il patentino per l'utilizzo dell'escavatore in quanto l'azienda può occuparsi di farlo conseguire, ma è imprescindibile esperienza e competenza nell'uso dei mezzi in questione. Contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione qualora la risorsa si rivelasse adeguata alle richieste.

120495 Caseificio a Crodo-Oira di Crevoladossola cerca un addetto/a alle consegne. Mansioni: consegne con furgone patente B refrigerato; confezionamento e preparazione prodotti per consegne e supporto alla produzione casearia più occasionalmente. Richiesta attitudine alla guida e alla relazione con i clienti. Lavoro full time, contratto da definire in base al profilo.

120487 Azienda di Omegna specializzata nella produzione di infissi e serramenti cerca un operaio/a di produzione in età apprendistato da inserire con tirocinio iniziale a scopo assuntivo.