Villadossola, ridefinite le tariffe della mensa e del trasporto scolastico

Riviste le tariffe della mensa e del trasporto scolastico a Villadossola.

La giunta comunale ha ridefinito le quote sia per il servizio di trasporto scolastico che per la mensa per gli allievi della scuola media statale Attilio Bagnolini, della scuola elementare Caduti per la Libertà, della scuola elementare Loris Manzoni, della scuola elementare XXV aprile e della scuola materna Rodari.

Dal 2024 le tariffe del trasporto saranno: l’abbonamento mensile per scuole elementari 30 euro per il primo figlio e 24 per gli altri figli; per le medie rispettivamente 32 e 25 euro, per le scuole materne 25 e 22 euro.

La mensa invece prevede quote identiche per la scuola materna, elementare, media ma divisa per residenza. Per i non residenti sarà di 5,4; per i residenti 5,10 euro il primo figlio e 4,9 gli altri figli.