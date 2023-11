A26 e superstrada, troppi cantieri

Votato all’unanimità in consiglio provinciale l’ordine del giorno per chiedere garanzie sui lavori in superstrada e sulla A26. Ordine del giorno presentato dal consigliere provinciale Emanuele Vitale.

Il nodo sono i lavori programmati, iniziati e quelli ancora da avviare sulle arterie principali che collegano il Vco alla Svizzera e al resto d’Italia.

In pratica si dovrebbe arrivare a costituire un tavolo di confronto con Autostrade per l’Italia e Anas per condividere il programma sugli interventi.

Una necessità visti i cantieri aperti e visti i restringimenti che durano da anni sulle due strade ad alta percorrenza.

La seduta del consiglio di lunedì ha anche verificato maggiori entrate al bilancio grazie all’aumento del prezzo dell’energia che ha garantito alle casse di tecno parco un milione e mezzo in più. Infatti dalla Regione sono arrivati a 9 milioni e 550 mila euro. Si tratta del trasferimento del 60% degli incassi dei canoni idrici, che fanno riferimento allo sfruttamento dell’acqua del territorio ai fini energetici.