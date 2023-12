Calcio: l'Inter batte il Napoli

La sfida finisce con un risultato di 3-0 e la vittoria dell'Inter contro gli azzurri. Mentre la Pro Cervelli punta tutto sui nerazzurri che arrivano nella vetta, la Ccc Impero giunge invece alla classifica generale. Per seguire queste partite accedi su https://20bet.icu/it e usufruisci delle promozioni attive che regala la piattaforma, avrai modo di avere bonus di benvenuto, offerte dei bookmakers, statistiche e quote disponibili.

Una partita difficile

Quella tra il Napoli e l'Inter è una sfida che si presenta piuttosto pericolosa e molto difficile. Infatti il risultato finale dello 0-3 ha permesso in seguito al club neroazzurro di arrivare tra le prime squadre della classifica. Ora, pronosticare questa serata del gioco del calcio non è facile, ma gli uomini di Simone Inzaghi non potevano sbagliare e ancora una volta cantano vittoria. Inoltre Guido Tiberga, è il vincitore della quattordicesima giornata di questo Fantacampionato, dato che era convinto che la squadra dell'Inter avreil Napoli. Dunque con questo, il team della Pro Cervelli, ora sale in classifica con 101 punti. Oltre che a puntare al club neroazzurro, Guido Tiberga ha anche segnato quei giocatori che per lui fanno la differenza. Infatti senza pensarci due volte ha puntato tutti quelli schierati nell'11 titolare. Per sapere com'è finita la partita tra Santino e l' Hellas Vb Regno clicca qui e leggi chi è in vetta alla classifica.

I giocatori

I calciatori dell'Inter che Guido Tiberga ha puntato sono per l'appunto: il nuovo difensore Yann Sommer, in seguito i giocatori come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram che sarebbe il capitano. Poi ancora ha puntato per Federico Dimarco e Matteo Darmian, i quali infine, con il loro 6, hanno contribuito e modificato da +5 e per finire ci sono anche Alessandro Buongiorno, Raoul Bellanova, l'inglese Ruben Loftus-Cheek, Adrien Rabiot e Antonio Sanabria. fortuna gira verso Guido Tiberga grazie alla sua convinzione di che l'Inter ce l'avrebbe fatta a battere il Napoli. Dopotutto, gli azzurri, oltre che ad essere molto forti sono organizzati e nello stesso tempo dopo aver vinto lo scudetto, il club è ancora più rinforzato, quindi per l'Inter non è stata una partita molto facile.

La previsione giusta?

Molto probabilmente Guido Tiberga ha saputo pronosticare anche bene o sarà frutto delle sue intuizioni? La previsione giusta ha consentito comunque al suo gruppo della Pro Cervelli di essere nella vetta della classifica dove c'è anche Luca Fleres che arriva secondo con 98 punti. Inoltre, in seguito troviamo anche Giancarlo Franti, Andrea Gennari e Stefano Podagrosi che restano bloccati a 97 punti. Invece, la Ccc Impero di Matteo Maffi, come dicevamo prima, arriva sulla classifica generale al primo posto che riesce a totalizzare in tutto 755,5 punti. Per finire, dietro alla Ccc Impero c'è Fantamagazine di Cosimo Albano e Nuggets di Marco De Gaetani.

La partita Napoli-Inter

Piena di emozionanti momenti e piuttosto energica. la partita si apre con duelli e soprattutto un Inter aggressiva. Fino a quando si vede Lautaro che si rende pericoloso, ma Meret è bravo a schivare il tutto. Dunque un primo tempo dove non si risolve nulla e non c'è nessun gol, ma in seguito ecco che l'Inter riesce a bloccare il Napoli dove il giocatore Dumfries tira per Barella, ma la palla finisce ai piedi di Calhanoglu, che colpisce al volo con un destro che va in rete. Al secondo tempo della sfida, invece, il Napoli protesta per contatto tra i due calciatori Acerbi ed Osimhen ma l'arbitro pare non far caso e la sfida continua. Così il pallone arriva a Kvaratskhelia senza concludere nulla. In seguito c'è il raddoppio per l'Inter mentre Osimhen sfiora il gol ma Thuram insacca la terza rete. La squadra del Napoli è esausta e stanca, ormai l'Inter vince e festeggia il passaggio in classifica.