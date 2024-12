Da E.On una donazione alla Caritas di Domodossola

La società fornitrice di energia E.On ha donato alla Caritas di Domodossola 200 pandorini e generi alimentari. La consegna è avvenuta all'oratorio da parte di operatori E.On, alla presenza del parroco di Domodossola don Vincenzo Barone, della responsabile della Caritas Laura Fradelizio e dei volontari.

La collaborazione tra E.On e la Caritas di Domodossola, che offre aiuto concreto alle persone in difficoltà, è iniziata alcuni anni fa e ha l'obiettivo di promuovere l'accoglienza e la solidarietà. “Siamo felici di offrire il nostro supporto a progetti di solidarietà della Caritas. Intendiamo mostrare la nostra vicinanza” - hanno spiegato i vertici di E.On in una nota - alle persone in difficoltà di Domodossola. Auspichiamo che progetti del genere possano aprire i cuori delle persone e generare comportamenti virtuosi”.

“Grazie ad E.On – ha detto il parroco don Vincenzo Barone - per questa donazione per le persone in difficoltà della nostra comunità. La campagna di raccolta di generi alimentari lanciata qualche settimana fa da parte della Caritas ha visto tantissime persone donare cibo per le persone in difficoltà ringraziamo di cuore anche gli ossolani”.