Csi, Santino e Hellas Vb Regno di Napoli campioni d’inverno

Si è chiuso lo scorso weekend il girone di andata deicampionati provinciali Open Adi calcio a 7.

Nel girone A1 si conferma il vetta il Santino Fc, seguito da Osteria Via Briona e Premia.Non si è disputata la partita tra Pesce d’oro e Premia, già programmato il recupero a febbraio. Nel girone A2 chiude in bellezza l’Hellas VB Regno di Napoli, vincendo nettamente il big match contro Ufob Garboli, che mantiene comunque la seconda piazza. Terzo l’Arizzano.

Nei campionati Open B siamo invece giunti all’undicesima giornata, terzultima di andata.Nel girone B1, la capolista S.Anna ha riposato, ma anche la più diretta inseguitrice Atletico Coggia non è scesa in campo, la partita in casa del Fondotoce è stata infatti rinviata.

Nel girone B2 il Traffiume ha riposato,ma il Bar Mood è stato sconfitto dal Nosere e non ne approfitta.Torna in seconda posizione l’Old Omegna Csi, vincendo nettamente con il Megolo.

Tutti i risultati e le classifiche dei gironi del VCO:

Campionato Open A – Giornata 10:

RISULTATI GIRONE A1 : Osteria Via Briona - La Roba Ducia 3-4; Irriducibili Domo - Fulgor Vanzone 5-3; Santino F.C. - Alpe Sogno F.C. 2-0; Pesce D'Oro - G.S. Premia Rinviata; Brisino - Caffè Stanglini 4-2

CLASSIFICA GIRONE A1 : Santino F.C. 27; Osteria Via Briona Domo 22; G.S. Premia 22; Caffè Stanglini 17; Alpe Sogno F.C. 12; Irriducibili Domodossola 12; La Roba Ducia 10; Pesce D'Oro 10; Fulgor Vanzone 9; Brisino 3

RISULTATI GIRONE A2 : Hellas Vb R. Di Napoli - U.F.O.B. Garboli 7-2; Pallanzeno 1994 - Fc Pedemonte 3-3; Ghiffa F.C. - F.C. Arizzano 1-2; Paruzzarello Forever Y. - Bar Milano 2-3; Colorificio Vr - As Luzzogno 1-1

CLASSIFICA GIRONE A2 : Hellas Vb Regno Di Napoli 26; U.F.O.B. Garboli 22; F.C. Arizzano 21; Bar Milano 16; Fc Pedemonte 14; Ghiffa F.C. 14; AsLuzzogno 11; Pallanzeno 1994 Asd 11; Colorificio Vr 4; ParuzzarelloForever Young 0

Campionato Open B – Giornata 11:

RISULTATI GIRONE B1 : Arcadias - Quarna 2-4; Porki'S Trobaso - Boca Cusio 4-1; Astroflor F.C. - As Massino Visconti 4-3; Pettenasco - HerculaneumIselle 3-3; Gs Fondotoce - Atletico CoggiaRinviata; Rapid Pogno - Virtus Crusinallo 4-7; Riposa: S. Anna

CLASSIFICA GIRONE B1 : S. Anna 25; Atletico Coggia 23; As Massino Visconti 20; Virtus Crusinallo 1905 19; A.S.D. Pettenasco Calcio 15; AsdHerculaneumIselle 14; Quarna 13; Astroflor F.C. 13; Arcadias 12; Porki'S Trobaso 10; Gs Fondotoce 9; Boca Cusio 8; Rapid Pogno 3

RISULTATI GIRONE B2 : Old Omegna Csi - Megolo 4-0; Nosere - Bar Mood 3-2; Real Migianda - Sangiorgese 6-2; F.C. Bracchio - Inter Iselle 20-2; Paulon Stresa - F. Saletti Traffiume 4-3; Rio Cannero - U.S. Villadossola 7-9; Riposa: Traffiume