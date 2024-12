Domobianca365, da domani aprono nuove piste

Cresce il numero di piste aperte a Domobianca365. Grazie al lavoro di tutto il team e all’impianto di innevamento programmato da domenica 15 dicembre saranno in funzione a Domobianca anche la seggiovia Prel e di conseguenza apriranno le piste Prel, Pirola e un tratto della pista Selva Grande. Aumenta così l’offerta per gli sciatori che vogliono inaugurare la loro stagione invernale nella la località turistica a 15 km dal centro di Domodossola e a 90 minuti in auto da Milano, Varese, Como e dai principali centri del nord ovest.

Le condizioni meteo, in particolare i valori di umidità, hanno permesso nelle ultime notti di mettere in funzione con continuità l’impianto di innevamento programmato e di raggiungere i 40 cm di neve sulle tutte le nuove piste da aprire.

L’apertura della seggiovia Prel consente anche aprire anche lo SkiBar, il locale più panoramico di Domobianca365 posto a 1750 metri all’arrivo della seggiovia.

Con questo fine settimana è per i prossimi giorni prima di Natale sono a disposizione piste ben preparate per poter sciare in un comprensorio di livello con costi/giornata favorevoli e la certezza di essere in una località sicura, efficiente e sostenibile.

Prosegue e ha già ottenuto un ottimo riscontro l’iniziativa “Treni della Neve“ di Trenord e Snowit che permette di partire dalla stazione di Milano Centrale e dalle fermate lungo la tratta del Sempione e arrivare comodamente, in 90 minuti a Domodossola FS e quindi, con una navetta dedicata, salire in 20 minuti a Domobianca365.

Il prezzo di biglietto di a/r sui treni Trenord fino alla stazione internazionale di Domodossola, servizio di bus-navetta dalla stazione di Domodossola sino agli impianti di Domobianca365 e skipass giornaliero è di Con 49.50 euro. Pacchetti acquistabili tramite il portale www.discovera.it e sul sito snowit.it

Da questa domenica sono aperti tutti i ristori di Domobianca365: LuseBar, alla partenza degli impianti e direttamente accessibile dal parcheggio per colazioni, merende e apres ski. Il Rifugio Baita Motti, con il suo grande ristorante da 300 posti in modalità self-service e con una terrazza panoramica per pranzare al sole circondati dalla Alpi. E per finire lo SkiBar, nel punto più alto della località a 1800 metri, dove gustare specialità della cucina locale, panini e birre artigianali con una splendida vista sulle vette e comodamente seduti sulle sdraio per godersi il sole invernale.

A disposizione la Scuola Sci - con 30 maestri FISI - e il servizio di noleggio dell’attrezzatura sempre più apprezzato dai turisti e con materiali rinnovati ogni stagione e prenotabile anche online per abbreviare i tempi di ritiro.