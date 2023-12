Svizzera, proseguono i lavori di messa in sicurezza della strada del Sempione

Soddisfazione ad Ustra (l’Ufficio federale strade della Svizzera) per i lavori eseguiti lungo la strada A9 del Passo del Sempione, che con i suoi 50 ponti, 20 gallerie e 10 tunnel, è ritenuto un importante valico alpino per il traffico passeggeri e pesante.

‘’La strada lunga 45 km tra Briga e Iselle è uno dei pochi passi alpini percorribili tutto l'anno. A causa della posizione alpina e delle condizioni climatiche, la strada è esposta a forti sollecitazioni. Per garantire la sicurezza degli utenti della strada, il percorso viene mantenuto con lavori di manutenzione a lungo termine della strada e attraverso la protezione dai pericoli naturali'’ spiegano dagli uffici di Ustra.

Nel 2023 sono stati eseguiti diversi i lavori da Gondo sino sul versante che scende a Briga.

Ad iniziare dalla Galleria Mittenbach, sul lato nord del Sempione, che è stata rinnovata nel 2021-2022. Negli ultimi mesi sono stati eseguiti i lavori operativi, di sicurezza e di completamento della copertura della galleria. Ora potranno ora essere completati anche se restano da sostituire soltanto due muri di sostegno, operazione prevista nel 2025, una volta terminati i lavori nel tratto di Rothwald.

Nel 2023 sono iniziati i lavori di riparazione del tratto Rothwald, lungo 1,4 km sul lato nord del Passo. Nel tratto tra l'Hotel Ristorante Ganterwald e la Mittenbächgalerie sono iniziati gli interventi di risanamento del percorso e di drenaggio. Due fermate dell'autobus nella zona dello skilift Rothwald e del ristorante Schutzhaus sulla linea dell'autopostale sono state adeguate ai requisiti della legge. Per i lavori di costruzione è stata predisposta una via di traffico a corsia unica, che ora verrà allentata durante i mesi invernali fino all’inizio della stagione di costruzione 2024.

Il Ponte della Fura si trova sul versante sud del Passo del Sempione, sopra la frazione Gabi. A causa dei gravi danni subiti da questa struttura, nel novembre 2022 è stata messa in funzione una circonvallazione con ponte ausiliario. Percorso di traffico che rimarrà in vigore fino alla ristrutturazione del Ponte, prevista per il 2025.

Un altro progetto in corso è la riabilitazione del tratto della Casermetta lungo 2 km sul versante sud del Sempione. In quest'area, che inizia dal Ponte Hohsteg e comprende diverse gallerie, il Ponte della Casermetta e la Galleria della Casermetta, le infrastrutture sono mantenute e adeguate agli standard attuali. Inoltre viene ottimizzata la protezione contro i pericoli naturali. I lavori sono iniziati lo scorso anno e si prevede proseguiranno fino al 2026. Per il 2024 proseguiranno i progetti nella sezione Rothwald dove sono in corso la terza e quarta fase di costruzione e nel tratto Casermetta proseguono i lavori di manutenzione delle infrastrutture nell'area della Casermetta e dell'Alpjengalerie.