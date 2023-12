Calcio: la partita Atalanta-Milan

Nella sfida tra l'Atalanta e il Milan i due calciatori africani Ademola Lookman e Samuel Chukwueze sono avversari, ma presto giocheranno insieme per la Coppa d'Africa.

Atalanta-Milan

Una partita che allo stesso tempo è un affronto tra i due africani Ademola Lookman e Samuel Chukwueze, che tuttavia a dire il vero sarebbero anche ottimi compagni di nazionale. Sì perchè i due calciatori sono pronti per giocare la Coppa d'Africa il prossimo mese di Gennaio. Per entrambi, questa sfida, al momento è uno scontro tra due avversari che sicuramente si cercherà di giocare con dei limiti dato che sono abituati a spartirsi le fasce della Nigeria. Due calciatori che tutto sommato oltre che ai dribbling, hanno una buona velocità ed un ottimo punto di forza a livello calcistico. Samuel Chukwueze viene acquistato dal Milan nel mercato a caro prezzo di cartellino, e segna il suo primo gol in Italia nella partita contro il Borussia Dortmund con un bellissimo dribbling.

Samuel e Ademola

Il ragazzo africano, Samuel, oltre ad avere diverse prestazioni è un calciatore che ha delle buone caratteristiche dove le sue qualità promettono bene. Invece, Ademola, dopo un'annata da record è sceso, con 4 reti e 2 assist in 19 presenze ma numeri e statistiche parlano di entrambi come due giocatori che sembrano comunque indispensabili per le proprie squadre. Samuel Chukwueze, con 50 presenze segna 13 gol e 11 assist, con una percentuale di dribbling che al Milan non è passato inosservato, mentre Ademola Lookman totalizza 15 gol e 8 assist in 33 partite tra campionato e Coppa Italia portando l'Atalanta a più punti. Infatti ricordando una piccola conferenza stampa fatta a Samuel Chukwueze, il giocatore dichiara: " Mi è sempre piaciuto giocare a calcio fin da bambino, ma a casa preferivano farmi studiare. Poi un mio amico mi disse che c'era una selezione per partecipare a un torneo in Portogallo, ma dissi di no. Così lui parlò con mia madre e lei mi diede il permesso".

Le parole di José è Peseiro

Dopo aver ascoltato le parole di Samuel, per Ademola Lookman invece la cosa è diversa. Da come il calciatore africano racconta: " Io devo ringraziare mia madre che mi dato modo di capire cosa fosse un sacrificio. Lei andava a lavorare e io rimanevo in casa con mia sorella maggiore, non si lamentava mai e non ci ha mai obbligato a fare nulla!". Poi riguardo alla nazionale e la Coppa d'Africa, ascoltiamo anche i commenti di Josè Peseiro che dichiara: " Sicuramente per Ademola Lookman questa è un ottima stagione, mi auguro che possa fare ancora meglio rispetto allo scorso anno. Invece Samuel Chukwueze , è un buon talento che comunque si sta adattando in una squadra nuova che di certo con il suo impegno ed il suo lavoro, raggiungerà il successo che da una parte ci aspettiamo!"-conclude Josè Peseiro.

Conclusione

Per adesso i due giocatori africani che sono avversari, saranno compagni e amici nella nazionale, ma il gioco del calcio si sà com'è e tutto fa parte della regola sportiva. Nella partita Atalanta-Milan intanto tra i due tutto è limitato, ma quando si gioca una partita in campo non si guarda in faccia nessuno, dunque forse nella nazionale l'unione fa la forza.