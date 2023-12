Eletto il nuovo consiglio direttivo di LetterAltura: il presidente è Amadio Taddei

Durante l’assemblea del 2 dicembre 2023 i soci e le socie hanno eletto il nuovo consiglio direttivo che guiderà l'Associazione Culturale LetterAltura nel triennio 2024-2026. Come da Statuto, il consiglio eletto si è riunito in data 11 dicembre 2023 per eleggere al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

I membri eletti sono: Amadio Taddei (presidente), Margherita Pisoni (vicepresidente), Tullio Bagnati (segretario), Paolo Mattiello (tesoriere). Gli altri membri sono Mauro Croce, Andrea Dallapina, Paola Maestrini, Elena Mastretta, Daniela Meneghin, Giandomenico Vallesi, Carlo Zanoni.