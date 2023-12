In partenza il corso per accompagnatore naturalistico o guida escursionistica

Sono aperte le iscrizioni per il corso di accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale finalizzato al rilascio dell'abilitazione professionale riconosciuta dalla Regione Piemonte e valido in tutta Europa. Il corso è destinato a persone occupate o disoccupate che abbiamo compiuto i 18 anni di età e in possesso del diploma di terza media ed avrà una durata di 332 ore di cui 270 in aula e 50 di stage.

Le lezioni teoriche si svolgeranno da gennaio a giugno in orario pre serale mentre quelle pratiche nel fine settimana in orario diurno. E' previsto un esame finale. Per accedere al corso bisognerà superare un test motivazionale e attitudinale che si svolgerà alle 8.00 del 20 gennaio. Il corso si terrà presso il Formont di Villadossola. Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.formont.it entro il 17 gennaio.