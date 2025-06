Pubblicato il bando per l’assegnazione di case popolari a Villadossola

È stato pubblicato ieri, lunedì 23 giugno, l’atteso bando di assegnazione alloggi di edilizia sociale nel comune di Villadossola, per l'anno 2025. Pubblicazione attesa perché, come noto, la città ossolana ha il più alto numero di case popolari – circa 495 – in rapporto alla sua popolazione (6.300 i residenti), con circa un terzo degli abitanti che risiede dunque in alloggi di edilizia popolare al canone mensile calmierato medio di 96 euro, quasi tutti nel quartiere Peep e al villaggio ex Sisma.

La scadenza del bando è stata fissata per il prossimo 14 luglio, fino ad allora si possono presentare le domande. Chi fosse interessato può trovare tutte le informazioni utili e necessarie presso il comune di Villadossola o sulla piattaforma istituzionale dell’Agenzia territoriale della casa del Piemonte Nord, all’indirizzo www.atcpiemontenord.it (nella sezione bandi e graduatorie, partendo dalla home-page). Il tema delle case popolari a Villa, va detto, è molto sentito anche per via dell’alto tasso di morosità: oltre il 60 per cento degli inquilini Atc non paga affitti e bollette.