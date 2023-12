Frana alla cava del Croppo di Trontano: paura e preoccupazione tra i residenti

Grosso spavento nella tarda serata di domenica al Croppo di Trontano per una frana all'interno della cava che sovrasta l'abitato della frazione. “Erano le 22 circa quando abbiamo sentito un forte boato seguito da altri e una nuvola di polvere alzarsi in cielo” spiega una residente della zona.

“Il botto è stato talmente forte che lo hanno sentito anche a Domo” continua. La donna ha allertato il 112 temendo che qualcuno potesse essere rimasto coinvolto nella frana, ma fortunatamente così non è stato. Danni pare siano stati registrati ad alcuni macchinari della ditta che ha in gestione la cava per l'estrazione lapidea dal Comune.



I residenti della zona ribadiscono la loro seria preoccupazione per “le ripetute ed impattanti detonazioni atte all'estrazione lapidea che giornalmente interessano l'area. Anche questa volta la Terra ha voluto dare il suo preavviso senza contare danni o vittime” spiega la donna residente nella zona.